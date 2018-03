Fragen und Antworten zu We Sing

Fragen

keine Antworten Probleme mit We Sing Bildschirm Iselll am 04. April 2013 um 15:48

In den Bedienungsanleitungen wird der "normale" Spielbildschirm mit zwei Balken, sowei Text oben und ...

keine Antworten Kompatibel mit...? Lenne92 am 25. Dezember 2011 um 17:41

Also, das ist jetzt bestimmt eine komische Frage aber... Ich war am überlegen mir das über ebay ...

keine Antworten hmmmm... gelöschter User am 19. Februar 2011 um 15:19

Ist dieses Spiel empfehlenswert?

1 Antwort Frage steht unten ... gelöschter User am 02. Februar 2010 um 11:54

Hey ich habe dieses Spiel jetzt schon ganz lange und einmal habe ich während ich gesungen habe ich ...

2 Antworten andere lieder? FinalXII am 26. Dezember 2009 um 16:38

ich wollt mal fragen ob man auch andere lieber hochladen kann...oder muss man nur die singen die ...

5 Antworten Ist das Spiel gut? Soll ichs mir holen? gelöschter User am 20. Dezember 2009 um 22:44



2 Antworten Singt man zusammen mit dem Sänger/Band oder ... Ginger100 am 20. Dezember 2009 um 21:48

Mich würde interessieren bervor ich mir das ...

3 Antworten Lieder Mausy am 05. November 2009 um 17:14

Was kann man da alles für Lieder singen ?

