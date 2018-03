Fragen und Antworten zu Westerner 2

Du hast ein Problem mit The Westerner 2 - Fenimore Fillmore's Revenge oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

keine Antworten Hi bitte helft mir! gelöschter User am 30. November 2010 um 18:51

Ich hab mir das Spiel aus der Conputerbild Spiele besort und komme am anfang nicht weiter. Am Anfang ...

keine Antworten hallo ich hab ein problem xxxkingxxx am 19. November 2010 um 19:35

ich bin bei level 5 aber ich weis nicht was ich machen muss ich muss ja die fosten auf die rampe ...

1 Antwort kräuter zerkleinern hukama08 am 30. März 2010 um 18:32

hallo zusammen ich bin noch ziemlich am anfang von dem spiel The Westerner 2: Fenimore Fillmore's ...

keine Antworten Lösung- Schießübung morimichi am 17. Januar 2010 um 18:17

Warum kann ich den Sarsaparilla nicht in die Whiskyflasche schütten, und die Brille kann ich nicht ...

1 Antwort eimer voll harz geiler am 27. September 2009 um 10:00

ich kann den eimer mit harz nicht anklicken. was soll ich tun

2 Antworten Problem beim Starten des Spieles ONE_GOOD_REASON am 08. Mai 2009 um 18:46

Hallo, bitte um Hilfe! Denn ich hab ein Problem beim Starten des Spiels! Er zeigt den Fehler ...

1 Antwort The Westerner 2 zikmik am 07. April 2009 um 19:46

Wie kann mann dass wiesky Glas treffen das level ken ich nicht und bitte eine gute beschreibung.

2 Antworten Kann man... Pokilon_1 am 15. März 2009 um 13:03

...das spiel schon in deutsch erhalten? wenn ja wo?

