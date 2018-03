Fragen und Antworten zu Whats Cooking?

Fragen

keine Antworten puderzuckerpaste snopppymausi am 19. Mai 2013 um 12:24

hallo mal ne frage habe die aufgabe puderzucker mit wasser zu vermengen bekomme aber das wasser ...

1 Antwort Kartoffelmischung klopfen?!?!? sonni41 am 26. September 2012 um 17:50

wie kann ich die Kartoffelmischung zu einem flachen Kreis klopfen?

1 Antwort Schokoladenpudding a la Mrs. Oliver sonni41 am 12. September 2012 um 19:07

Also ich habe dieses Rezept schon so oft gemacht. Es scheitert immer beim servieren...Wie bekomme ...

keine Antworten hilfe Kevin2711 am 13. Juli 2012 um 21:05

brauche hilfe bei gebradener hänchenreis mit knusprigen frühlingszwibel bitte helft mit ich komme ...

keine Antworten Spielstand löschen smileysandy am 30. Dezember 2011 um 15:45

Hallo, wie kann ich das Spiel komplett löscen? möchte das Spiel noch einmal von vorne spielen, ...

1 Antwort 6. Übung twilightfanforever am 03. März 2011 um 12:20

Ich hab ein dringendes Problem bei der 6. Übung mache ch immer das was oben steht aber dann wenn ich ...

3 Antworten Wie würfelt man? Zwielichtherz am 04. Januar 2011 um 12:44

Hallo. Bei manchen Rezepten heißt es, dass man etwas würfeln soll.. wie geht das? ich meine, ...

1 Antwort Was mach ich beim Hähnchen -Reis falsch? AnjaIris am 15. November 2010 um 12:09

Hallo, ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Tipps geben. Ich hab bei allen Gerichten viele Sterne, nur ...

2 Antworten Springform Jumper20 am 03. Oktober 2010 um 15:34

wie bekomm ich den kuchen aus meiner springform ich fette vorher sogar ein ich bin bei ...

1 Antwort Küchen Miley_Krus am 03. August 2010 um 09:48

Ich weis ich bin ein dussel aba ich hab das speil seit gestern... wie kann man neue küchen ...

2 Antworten Moin Moin Turtok am 24. Mai 2010 um 10:07

hallo leute ich habe eine etwas doof klingende frage also wie kriege ich die brownies aus der form? ...

1 Antwort Löschen? Hilfe! THISISME am 26. März 2010 um 21:02

ich weiß nicht wie man das spiel löscht! ich kann nur einzelne rezepte löschen aber ich möchte das ...

4 Antworten wie tu ich die orangenschale und saft und ... gelöschter User am 17. August 2009 um 19:24

Danke

3 Antworten Wichtige Frage! gelöschter User am 28. Juni 2009 um 14:30

Hi Leuts! bei diesem einen Gericht(ich weis nich mer wie es hieß) muss man ja so ein Ei pellen. Ich ...

3 Antworten ich brauche dringend hilfe Inu-chan am 16. Juni 2009 um 17:57

wie kann ich die pfandkuchen wenden? bei mir klappt das irgendwie nicht ich brauche dringend eure ...

