Fragen und Antworten zu Wii Fit Plus

Fragen

keine Antworten Wii Fit U Meter Fehler oder Softwarproblem? Maehlanie am 14. März 2015 um 07:49

Hallo Leute, habe vor Kurzem bei meinen Wii Fit Meter die Batterie gewechselt und kann nun bei dem ...

keine Antworten abnehmen loombandsfan123 am 06. Januar 2015 um 15:05

Hallo. Ich habe schon seit einem Jahr Wii fit plus. Doch ich frage mich ob man mit Wii fit plus ...

1 Antwort wii fit U jojomarie am 29. Juli 2014 um 12:44

hilfe. ich hohle mir vielleicht wii fit U aber dafür brauch man wii remout plus fb aber kann man ...

keine Antworten wie bekommt man Kostüme bei Wii Fit u ? jessyy am 19. April 2014 um 12:05

Hallo ich würde mich sehr freuen wenn jemand mir sagen kann wie man die Kostüme bekommt Ich ...

2 Antworten wer kann helfen marlissa am 27. März 2014 um 11:21

mein wii fit plus Programm funktioniert nicht mehr richtig .das einzige was ich noch machen kann ...

keine Antworten Hindernisparcour Expertenlevel Heidelberta am 05. März 2014 um 22:23

Hallo, ich habe gelesen, dass man das Expertenlevel beim Hindernisparcour freischalten kann indem ...

keine Antworten Miis in memberzone muffy_10 am 01. Januar 2014 um 18:22

Was muss ich tun um ein registriertes Mii aus der Memberzone zu löschen? Bitte um eine schnelle ...

1 Antwort Wie bekommt man alle Stempeldesgin? zitta am 31. Dezember 2013 um 10:28

Ich habe jetzt seit 4 Wochen WII Fit gemacht und alle Stempel bis auf einen erhalten. Dabei fast ...

keine Antworten Wii Fit U - Balance Board aus Wii Zeiten? speedy7455 am 07. November 2013 um 15:14

Hallo zusammen, ich habe mir im Juli eine Wii U gekauft. Jetzt überlege ich ob ich mir Wii Fit U im ...

1 Antwort Wann bekommt man den Stempel bei Wii Fit U? Hackertoni am 03. November 2013 um 15:49

Hallo, ich habe seit 1. November 2013 das neue Wii Fit U Programm runtergeladen. Ich habe jetzt ...

keine Antworten Spielmannszug gutenudel am 14. Oktober 2013 um 21:49

Gibt es in dem Spiel Spielmannszug überhaupt einen Experten - Schwierigkeitsgrad? Danke im Voraus ...

keine Antworten Wem geht es genau so? Gamergirl17 am 11. Oktober 2013 um 22:14

Hi ämja ich habmeine Wii im Doppeltpack mit Board und Spiel gekauft (könnte wichtig sein) Genau ...

keine Antworten Wo sind die 10 Balloons? catschlumpf am 12. Mai 2013 um 13:45

Ich hab bisher nur in der Stadt, beim "Camel Rock", hinter dem Hotel, in der nähe von der stein ...

1 Antwort meine wii- konsole hat alle wii-fit daten ... -LoL-LoL- am 05. Mai 2013 um 17:06

Hallo liebe User, ich wollte etwas mehr Speicher ...

1 Antwort kein Ton ? Angellore am 15. Januar 2013 um 13:03

Hallo. Ich habe seit 2 Tagen die Wii U und das Spiel Wii Fit Plus. Nun geht aber bei dem Spiel der ...

