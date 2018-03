Fragen und Antworten zu Wings of Prey

Fragen

keine Antworten Wings of Prey aktivierungs problem messerschmitt77 am 20. Juni 2013 um 00:25

hallo habe mir heute das spiel "wings of prey" gekauft und habe es auch installiert aber konnte es ...

keine Antworten Wings of Prey - Joystickeinstellungen speichern Kampfflieger am 14. Juni 2013 um 07:35

Ich habe unter "Controller" meinen Stick Thrustmaster Flight Hotas X ausgewählt. Diesen unter ...

keine Antworten Verbindungsfehler Wings of Prey Wuerfel am 17. August 2012 um 20:40

Guten Abend, Hab leider ein kleines Problem und weiss nicht wohin damit. Wenn ich das Spiel Wings of ...

1 Antwort Joystick und Deutsch. mariok94 am 24. Juli 2012 um 21:27

Hallo Freunde, mich würde interessieren ob das Spiel auch mit dem Joystick zu spielen ist und, ob es ...

2 Antworten Kann man das Spiel nicht mit X-Box360 Controller ... Mustang-70 am 13. April 2012 um 17:54

Hallo Leute, ich hab mir heute das Spiel Wings of ...

keine Antworten Geschütz Problem NewDave am 12. April 2012 um 18:46

Hi Wings of Prey Piloten Ich habe ein Problem mit den Geschützen EInstellungen. Immer wenn ich auf ...

keine Antworten bestätigungs code wings of prey? tristel42 am 12. April 2012 um 17:07

hab das spiel neulich bei amzon gekauft. ich wills instaliren und geb auch de richtigen code ein ...

1 Antwort Spielt das noch jemand onlin e? Durge2955 am 24. März 2012 um 16:25

spielt das noch jemand online ?

1 Antwort Spielt das Durge2955 am 24. März 2012 um 16:24



6 Antworten wieso hab ich keinen registrationscode Totty am 15. Januar 2012 um 15:06

Hallo ich hab mir die collectors edition gekauft und um online zu spielen brauch ich den code , ...

5 Antworten wings of prey aktivierungscode falsch bono2626 am 05. November 2011 um 23:30

Hallo ich habe mir wings of Prey gekauft und habe es auch installiert aber wenn ich das spiel ...

2 Antworten Cockpitansichten und Ansichten ? A-340 am 08. Oktober 2011 um 17:49

1. Kann das sein, dass manche Flugzeuge (Bomber) keine virtuellen Cockpits haben? 2. Wenn ich mich ...

keine Antworten hallo ulsterman am 11. September 2011 um 11:00

habe wings of prey gebraucht übernommen.kann es sein,dass man das spiel dann nicht mehr registrieren ...

4 Antworten Ich bin echt so dumm ;( gelöschter User am 24. August 2011 um 17:14

Hallo, Ich habe leider einen "kleinen" Fehler gemacht.Also als ich mir das Spiel gekauft habe,habe ...

2 Antworten Kann mir bitte jemand beim Registrieren helfen? lgls am 03. August 2011 um 18:01

Ich habe schon voll oft mich versucht zu Registrieren,aber es funktioniert einfach nicht.Kann jemand ...

