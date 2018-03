Fragen und Antworten zu Winx Club - Believix in You

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Winx Club - Believix in You oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Hi erst mal;) ich habe ein problem bei der episode ... yuyu am 07. August 2011 um 21:08

also ich weiß nicht wie man das mit blooms flügen ...

2 Antworten hhiillffee! sibuna_1 am 15. Juli 2011 um 12:51

aaaahhh brauche dringend hilfee ich versuch schon seit 21 tagen(3 wochen) dass zu schaffen wo mann ...

1 Antwort wie ist das spiel? (pokefan) am 07. Mai 2011 um 19:34

Hi ich wollte mal wissen wie das spiel denn so ist... Kann man da auch so story modus machen oder ...

keine Antworten Paar Fragen gelöschter User am 18. April 2011 um 20:25

Also, ich lass mir das Spiel heute runterladen und auf meinen USB-Stick laden. Da wollte ich doch ...

keine Antworten bitte dringent hilfe ! ponylilla12 am 22. März 2011 um 22:41

also ich hab die anleitung verloren könnt ihr noch mal sagen was da alles in der anleitung vorkommt ...

keine Antworten bitte bitte ich brauche dringend hilfe! ponylilla12 am 02. März 2011 um 17:18

ihr wisst doch da nach liebe und arbeit kommt beleivx ich kann das nicht füllen bitte gibt mir tipps ...

keine Antworten leute hier klicken bitte ? ponylilla12 am 09. Januar 2011 um 22:04

ich hab nicht die anleitung ich hab sie verloren könnt ihr mir nochmal sagen wie ich die anderen ...

keine Antworten Heilmagie?!Was bringen die zauber User_373329 am 20. September 2010 um 15:59

Also ich wüsste gerne welche zauber heilen?! das steht in der anleitung aber ich merk da nichts ...

keine Antworten Was muss man tun um die anderen Zauber zu machen PrincessPeach22 am 23. August 2010 um 23:28

ich habe meine spieleanleitung verloren wie gehen die anderen zauber?

keine Antworten wie kann ich das erste monster angreiffen wanxi am 25. Mai 2010 um 09:05

was

keine Antworten frage gelöschter User am 02. Mai 2010 um 18:02

ich überlege mir das spielzu kaufen. könnt ihr mir sagen wie ihr es findet?

1 Antwort Bittee Helfennn! i_love_sailormoon am 02. Mai 2010 um 12:43

Also ich wollte das Spiel auch kaufen aber bin mir noch unsicher ob ich mir das holen soll kann ...

4 Antworten wierd es auch ihrgend wann nicht mehr so sein das lololo14 am 20. März 2010 um 16:48

man auch mal anders spielen kann ohne diese auf gaben wie relax,believiex,credids,kamf also andere ...

2 Antworten Gibt es dort in dem Spiel Videos? Ben_10 am 13. März 2010 um 17:15

Wenn ja wie schaltet man die Vidoes frei

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Winx Club - Believix in You jetzt! Bitte wähle die Platform: NDS Leser-Wertung: 59 %

12 Bewertungen

zur Winx Club - Believix in You