Fragen und Antworten zu Wolfenstein - Old Blood

Fragen

keine Antworten Tastenkombination Keltenort2 am 29. Dezember 2017 um 17:15

Hallo,ich bin im Gefängnis wo der der große Metallhund rumläuft . Habe seitlich den Gang mittels dem ...

2 Antworten Steuerung umstellen liesele88 am 07. März 2017 um 11:13

Hallo, ich komme mit der Steuerung nicht ganz klar. Wenn ich den Controller nach oben bewege schaue ...

2 Antworten Gasflaschen ks-200014 am 22. September 2016 um 10:47

Hallo , ich hoffe das jemand helfen kann . Viele Fragen zum Spiel sind ja noch nicht eingegangen , ...

keine Antworten Wolfenstein the old blood funktioniert ... max_der_max am 03. Juli 2016 um 10:24

Ich wollte fragen ob der glitch mit dem man nur ...

keine Antworten wie kletter ich mit den 2 Rohren die wand aus den ... dirkmick1960 am 11. Februar 2016 um 00:44

schaffe es einfach nicht die wand mit den 2 Rohren ...

keine Antworten Kann Charaktere nicht freischalten Baulesg am 14. August 2015 um 22:06

hallo ich habe das Problem dass ich z. B. im ersten Kapitel den ersten Charakter nicht freischalte ...

1 Antwort Schwierigkeitsgrad ändern? Takischi am 14. Juni 2015 um 13:04

Ich spiele das Spiel gerade auf dem 3 Schwierigkeitsgrad. Wenn ich es dann durchgespielt habe kann ...

keine Antworten Anti Aliasing Problem Rus-Sanja am 06. Mai 2015 um 22:37

Moin, Ich habe ein kleines Problem. Das Spiel läuft problemlos und sehr flüssig auf Ultra ...

1 Antwort Wolfenstein Inhalt fehlt? Prince-of-nothing am 06. Mai 2015 um 16:17

Hi ich hoffe jemand kann mir helfen. Hab das Spiel heute heruntergeladen und natürlich installiert. ...

