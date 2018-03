Fragen und Antworten zu World of Soccer Online

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit World of Soccer Online oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Wo kann ich Karten 1-1 tauschen? henflo am 09. September 2011 um 21:47

hey ich wollte mal wissen wo man karten 1-1 tauschen kann ohne WO$ bezahlen zu müssen? lg

keine Antworten Team erstellen TheWerderBremenFan am 10. September 2010 um 16:04

wie kan ich mir ein team erstellen ? wen ich ins spiel gehe start da nur suche nach team

1 Antwort komm nicht rein ermanuel am 23. Mai 2010 um 17:54

bei mir steht fehler 10060 habe schon in hilfe nach gekugt hilft mir aber nicht weiter

keine Antworten Komme nicht rein -.-' DJ-Hero am 14. März 2010 um 17:42

Erstmall Hallo :D Also habe vor 1 und halb jahren mal WoS gespielt und hatte elitecarten und so und ...

2 Antworten World of Soccer geht nicht CoolerJunge am 12. September 2009 um 18:57

Immer wen ich in World of Soccer gehe dann steht da dass keine Verbindung hergestellt werden kann. ...

keine Antworten sms für wos fifastreet21 am 19. August 2009 um 10:26

immer wenn ich codes bestellen will steht da leider falsche eingabe bitte versuchen sie es noch , ...

1 Antwort WoS Patchen Morokus am 22. März 2009 um 17:45

Hab mir WoS jetzt neu runtergeladen weil ich meine PC plattgemacht habe. Aber ich muss jetzt 42 ...

2 Antworten wie kann man das amchen wen man 1 halb sterne hat ... biker09 am 11. Februar 2009 um 17:39

wie kann man das machen bin auch sehr erfahren(2 ...

2 Antworten wie kann mann eine karte einsetzen emre2008 am 30. Juli 2008 um 15:03



5 Antworten frage emre2008 am 29. Juli 2008 um 12:22

wie kann man karten credids kriegen

4 Antworten world of soccer online game steven-gta am 25. Juni 2008 um 17:14

ist das spiel kostenlos oder muss ich wass bezahlen mitte melden schn mal thx ...

2 Antworten Codes? j-master am 07. Juni 2008 um 12:22

Hat vielleicht jemad nen Elite-Code für mich übrig? Ich brauche Power upps für meinen ...

3 Antworten Wie kann ich meinem Ziggy Elite-Stael beibringen? j-master am 27. Mai 2008 um 20:56

Hallo Leute, ich bin zwar schon ein erfahrener Spieler (5 Sterne) aber eins bereitet mir ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte World of Soccer Online jetzt! Bitte wähle die Platform: Online Leser-Wertung: 56 %

13 Bewertungen

zur World of Soccer Online