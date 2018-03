Fragen und Antworten zu World of Subways 2

Fragen

keine Antworten Weiß jemand warum in World of Subways Vol. 2-U7 ... Yannikja am 15. September 2016 um 02:56

Seid einiger Zeit fährt der F90 nicht mehr nach ...

keine Antworten Keine Schrift im Fahrmodus! Bahnfan12 am 30. März 2016 um 16:45

Hallo liebe Community, Wenn ich im Menü des Spieles bin, dann ist ja noch alles ok. Aber sobald ich ...

keine Antworten probleme mit der alten bahn HilfeTipps am 03. Januar 2016 um 12:04

hi, ich habe irgendwie probleme die alte bahn zu fahren. diese schaltknüppel... mit denen komme ich ...

1 Antwort Probleme beim start von WorldOfSubways U7 Berlin ChrisBam92 am 30. September 2014 um 13:15

Hallo Habe vollgendes Problem habe mir WOS U7 Berlin im Steam heruntergeladen soweit so gut als ich ...

1 Antwort fahrzielanzeige geht nicht majoris am 30. Mai 2014 um 20:45

hallo die fahrzielanzeige geht nicht ...also man kann die pfeile nicht bedienen

1 Antwort Wie kann man bei fritzi123 am 21. April 2014 um 20:12

Wenn ich die Fahrzielanzeige ändern will und zum Beispiel "Rathaus Spandau" eingeben will und auf ...

1 Antwort Erkundungsmodus simmer58 am 08. Februar 2014 um 12:29

Kann mir einer sagen, wie ich den Erkundungsmodus aktiviere. Ich möchte die U-Bahn verlassen und ...

1 Antwort Menschen steigen nicht ein! tank444 am 19. November 2013 um 17:23

Hallo liebe User, wollt mal wissen ob nur bei mir die Menschen nicht einsteigen oder ob das ...

keine Antworten F90 Klimaanlage deaktivieren LC19PD98 am 06. November 2013 um 15:49

Hay, kann ich irgendwie durch löschen einer Datei den ollen Lüfter deaktivieren der nervt ...

3 Antworten Kann die fahrtzielanzeige nicht wechseln bei ... Igagg119 am 02. Juni 2013 um 11:58

Komme zwar ins Menü aber kann nicht die Tasten ...

1 Antwort Original Ansagen Funktionieren nicht! Heulsuse6 am 28. Mai 2013 um 19:14

Hallo ich habe in WoS die original Ansagen eingefügt. Aber wen ich das spiel starte und einen ansage ...

3 Antworten Kann man weitere U-Bahnen downloaden? Janoschka am 03. März 2013 um 13:22

Hallo, kann man irgendwo noch weitere U-Bahnen downloaden? Ich finde 2 nämlich sehr wenig :( Wenn ...

keine Antworten Spiel macht Probleme bitte unten Details lesen! simulator-freund am 20. Februar 2013 um 23:10

Nachdem mein Laptop nun zum 4. Mal aus der Reparatur wieder da ist, habe ich mich entschlossen, ...

1 Antwort Wie fährt man? Janoschka am 25. Dezember 2012 um 17:07

Hallo, habe das Spiel gestern zu Weihnachten bekommen, hab es heute sofort installiert. Aber weder ...

keine Antworten alles wird schwarz beim fahren Aris2000 am 22. Dezember 2012 um 16:18

Hallo Ich habe ein Problem wenn ich zum beispiel irgendeine route fahre dann geht mein fahrer nach ...

