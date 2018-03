Fragen und Antworten zu World of Zoo

Fragen

keine Antworten Giraffengehege livi6 am 25. Juli 2015 um 15:40

Hallo, wie kann man mit den Luftballons, ich glaube sie heißen "hohe Ziele" in dem Giraffengehege ...

keine Antworten Verzierungen Ds-chica am 02. März 2013 um 10:50

Im Haus kann man sich ja ansehen welche Abzeichen man schon hat, und mir fehlt eins bei dem steht: ...

1 Antwort krokodile pinguine usw. nimchen am 07. Mai 2012 um 16:00

also ich weiß diese frage wurde schon gestellt aber ich finde net wie man die freischalten kann ...

1 Antwort 2 Fragen Michelmaster am 06. April 2012 um 11:55

1. Wie geht ein "magischer Moment"? 2. wie bekomme ich besucher? Ich weiß des sind idiotische ...

1. Wie geht ein "magischer Moment"? 2. wie bekomme ich besucher? Ich weiß des sind idiotische ...

1. Wie geht ein "magischer Moment"? 2. wie bekomme ich besucher? Ich weiß des sind idiotische ...

1. Wie geht ein "magischer Moment"? 2. wie bekomme ich besucher? Ich weiß des sind idiotische ...

1 Antwort Schätze finden Nubo99 am 06. Januar 2012 um 16:26

Ich habe jetzt diesen Schatzfinder mit dem man Schätze suchen kann ich habe aber nirgendwo eine ...

1 Antwort magische Momente... Wiiliebhaber15 am 13. August 2011 um 10:15

bei den Herausforderungen stehen ganz hinten jeweils drei, wo man einen gewissen magischen Moment ...

keine Antworten codes wiesel_x am 12. Mai 2011 um 15:02

kennt jemand die codes die man eingeben kann

2 Antworten die tiere gelöschter User am 27. Februar 2011 um 21:30

Können die tiere nachwuchs bekommen?

1 Antwort Wie bekomme ich Codes? AIysha am 19. Februar 2011 um 18:33

wisst ihr wie ich codes bekomme thx

1 Antwort Bauset gelöschter User am 12. Februar 2011 um 13:28

Sind die bausets für immer oder nur für einen längeren zeitraum? thx im voraus

1 Antwort Was ist Ziel des Spieles? HermineGrangerHarryPotter am 20. Januar 2011 um 17:28

Hallo, was ist eigentlich das Ziel des Spieles?

2 Antworten Kann ich die Tiere umbennenen? MrsBrowny am 03. Januar 2011 um 11:53

Ich hab mir heute das Spiel gekauft und mit den Bären angefangen. Als ich auf "Meine Tiere" geklickt ...

