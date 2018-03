Fragen und Antworten zu WoW - Burning Crusade

6 Antworten Dringende Frage ZockerinPia am 31. Januar 2014 um 09:06

Beim Installieren von World of WarCraft the Burning Crusade steht immer wieder: Diese Version von ...

2 Antworten Verkäufer gesucht Grunt1997 am 20. Oktober 2012 um 20:12

Hi, ich hätte ne Frage. Ich habe in der ini, in der man Ilidan besiegt, Schulternstücke des ...

1 Antwort hilfe also toter gestorben ! fabih1997 am 05. Oktober 2012 um 16:21

hi brauche sehr sehr dringend hilfe ich bin in der scherbenwelt gestorben und dann bin ich (was ja ...

3 Antworten Offline spielen Rob_Lucci_ am 16. September 2012 um 19:43

Hey ho.. Ich hätt da mal ne Frage ;D Ich hab mir jetzt die CD von WoW Burning Crusade gekauft. Ich ...

1 Antwort Habe sehr großes Problem! Spectrobe_Cool am 26. August 2012 um 15:46

Also ich habe ein riesen Problem. Und zwar war ich mit meinem 70er Krieger in der ...

keine Antworten hilfe für meinen schami! Cilagalu12 am 25. Mai 2012 um 14:05

kann mir jemand nen link für ne elementar schamanen skillung für Bc geben und auf welches atributt ...

1 Antwort Hauptquest der Draenei lucca0101 am 18. Mai 2012 um 22:03

Ich habe mir ein Jäger Draenei erstellt und hatte nach dem ich in Exodar angekommen bin keine offene ...

2 Antworten hilfe bei eingabe tthuter am 04. Mai 2012 um 15:38

ich braüchte kurz hilfe wo genau muss ich die spielnummer eingebn die auf der verpackung sthet.danke ...

1 Antwort Ein Paar Fragen Yakuse am 01. Mai 2012 um 15:25

1.auf welchem Server spielt ihr? 2.wie heißt ihr auf dem Server? 3.Seit ihr Horde oder ...

3 Antworten Was hat es mit den "gratismonat" auf sich henner74 am 07. April 2012 um 12:15

ich habe mir heute wow mit burning crusade gekauft und auf der verpackung steht du kriegst einen ...

2 Antworten Spiel geht nicht! Gum_Gum_man am 04. April 2012 um 15:14

Hey Leute ich habe mir das Spiel gekauft und auch installiert aber komme trotzdem immer noch nur bis ...

4 Antworten 2 Fragen GamerCD am 04. April 2012 um 13:24

1.Wie mache ich Sceenshots? 2.Ab welchem lvl kann ich acc Rüstung bekommen um sie dann an neu ...

5 Antworten wieso gehts nicht phillugia am 28. Februar 2012 um 19:21

ich will nen dungeon betreten und es passiert einfach nichts.ich hab alles ausgewählt und nach ner ...

1 Antwort wo find ich ihn phillugia am 28. Februar 2012 um 17:22

mein reitlehrer wo ist der bin magier

3 Antworten Nachteile unter Stufe 10 wenn man tot ist? Pikachugirly am 19. Februar 2012 um 20:57

Ich hab mal ne Frage. Wenn ich von einem Vieh getötet werde komm ich ja wie auf so einen Friedhof. ...

