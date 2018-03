Fragen und Antworten zu WoW - Draenor

2 Antworten Wie bekomme ich einen Greif? Vanessa_Hudgens am 05. Juli 2016 um 12:33

Hallo ich spiele in WoW einen Pandare (Horde) und wollte gerne wissen, ob ich auch einen Greif als ...

1 Antwort Frage zu WOW bitte helft mir! teenwolf65 am 09. Juni 2016 um 19:33

Hallo liebe Community, könnt ihr mir sagen was ich mir kaufen muss wenn ich jetzt mit WOW kaufen ...

1 Antwort Suche Gilde! Son-Maruko am 17. Mai 2016 um 23:38

Hey, Ich bin wieder in WoW eingestiegen und hab mir direkt mal einen neuen Char erstellt. Ich spiele ...

1 Antwort Suche Quest sucher addon 99gismo am 12. April 2016 um 22:50

Hi ich wollte fragen ob ihr addons kennt die mir unerledigte quests anzeigt also Gebiets weise. ...

keine Antworten Kann Legion mit BC mithalten bis jetzt ? Leser1988 am 10. März 2016 um 11:21

Sorry für mein Denglish. Bin Deutscher aber hab ein Englishen Clienten ;) Ich can't nicht mehr ...

keine Antworten Läuft WoW auf diesem Rechner mit 60 FPS auf High? ihardyslide am 27. Januar 2016 um 15:34

Hi, da WoD ja eine bessere Grafik bekommen hat und ich seit WotLK nichtmehr gespielt habe, frage ich ...

2 Antworten weiß jemand wann das wow legion rauskommen soll? Gogetas am 19. Januar 2016 um 12:24

frage steht oben

1 Antwort Accountgebundene Gegenstände kakashi_96 am 02. November 2015 um 18:13

hi, kann mann Accountgebundene Gegenstände auf andere Server/Realms und Fraktionen verschicken? Ich ...

1 Antwort Abonnement "stoppen" daniel- am 11. Juni 2015 um 20:46

Hi! Wie kann man sein Abonnement stoppen , also wenn man noch 14 Tage Spielzeit hat und sich diese , ...

1 Antwort Neuer char - neue garnisson? Socer am 07. Juni 2015 um 16:26

Hab jetzt nen krieger bis lvl 100 gespielt und finde die klasse doch etwas langweilig. Muss ich ...

2 Antworten WoW-Marken Bloodknight987 am 04. Mai 2015 um 11:55

Hi. Wollt mal fragen ob jetzt bekannt ist was die WoW Marke tatsächlich Kosten wird und auf welchen ...

1 Antwort Besser als Mop? Yamata_no_orochi am 01. Mai 2015 um 20:04

Ich habe damals WoW relativ lange gespielt, musste dann aber aus privaten Gründen kurz vor Cataclysm ...

1 Antwort Neue Gilde Aufbauen alleszocker12 am 09. April 2015 um 23:45

Hay ich möchte hir fragen ob ein parr lust haben mit mir eine gilde auf zu bauen ab lvl 1 - 100

4 Antworten Frage zu einer Klasse! Crocodile am 08. April 2015 um 16:33

Hi ich habe mir einen neuen Charakter in WOW erstellt! Einen Drenai Paladin ;) Jetzt die Frage wie ...

keine Antworten Werbe einen Freund Kauzi am 10. März 2015 um 14:39

Hallo ich suche jemanden den ich eventuell werben könnte hätte sehr sehr gerne dieses Mount :) Wäre ...

