Fragen und Antworten zu WoWS

Fragen

keine Antworten Russischer Zerstörer Chaborowsk Bamb2010 am 14. Oktober 2017 um 23:38

Meine Frage ist: hat der Stufe 10 Zerstörer Chaborowsk wirklich nur um die 11 km feuerreichweite? Im ...

keine Antworten Manuelles Feuern der Sekundärbewaffnung Torsten_K am 16. Dezember 2016 um 19:14

Ich habe ein kleines Problem. Der Kapitän meiner Bismark, ist mein 1. Kapitän, der die 5. Stufe ...

keine Antworten Kapitäns tausch Donkey1956 am 05. November 2016 um 16:28

Habe eine Kapitän (gelbe Skills) in reserve geschickt und wollte diesen dann auf ein neus Schiff ...

keine Antworten Freunde lukslu5 am 16. Januar 2016 um 17:59

Hallo,ich bin 14,ich suche ein/ein paar leute die mit mir WoWs spielen oder vll auch andere Wo ...

2 Antworten Japanische Schlachtschiffe besser? R4gnara am 04. Oktober 2015 um 11:10

Moin Leute, höre in letzter Zeit von ein paar Kumpels, das Japanische Schlachtschiffe besser sind ...

6 Antworten Präzision der Kreuzer R4gnara am 27. September 2015 um 17:28

Hey Leute, um es euch mal genau zu sagen bin ich gerade etwas im Rage Mode. Ich spiele gerade die ...

2 Antworten Konsolenfassung Feuersatan am 23. September 2015 um 22:34

Hi wollte fragen ob zu WoWs eine Konsolenvariante kommt

2 Antworten Wie bediene ich die Flag? Johann_aus_Mot_I am 04. August 2015 um 11:49

Hallo, wie bediene ich die Flag? Ich kann zwar die Flag mit P aufschalten, aber schiesse immer mit ...

2 Antworten Treffer auf Zitadelle bigmac36 am 23. Juli 2015 um 23:58

Halle zusammen, Im Spiel wird manchmal angezeigt das man die Zitadelle des anderen Schiffes ...

1 Antwort Freie EP simon061094 am 12. Juli 2015 um 16:49

Hallo, wo kann man im Spiel seine freien Erfahrungspunkte sehen. Also wenn man z.B. mit einem Elite ...

2 Antworten Wann? passi21102000 am 09. Juli 2014 um 20:43

Hallo Spieletipps-User. Ich würde gerne World of Warships Spielen, doch leider weiss ich nicht wann ...

2 Antworten Release Datum schon bekannt? Blutfinger am 16. Januar 2014 um 22:56

Weiß man denn schon etwas genaueres über das Release Datum?

6 Antworten Hilfe PcFreak3000 am 30. März 2013 um 00:04

Erstens: wo registriert man sich ? auf der hauptseite finde ich nichst ! zweitens: wo downloade ich ...

15 Antworten Genaues Release? Rigger2111 am 16. Oktober 2011 um 17:47

Weiss jemand das genaue Release? 2011 ist ja bald zu endee...

