Fragen und Antworten zu WWE SmackDown vs. Raw 2008

Fragen

1 Antwort Wie können Divas Männer Gürtel gewinnen? AwesomeRKO am 23. März 2015 um 23:50

Wie können Divas im 24/7 GM Mode Männer Gürtel wie z.B:die WWE Championship gewinnen? Habe das auf ...

keine Antworten Ist SvR 08 auf PS3 besser EkibiyoDrakmord am 25. Juli 2014 um 20:08

Liebe Wrestler. Ich habe SvR 08 für die PS2 und hab mir vor kurzem das auch für die PS3 bestellt da ...

2 Antworten Power 25 im 24/7 Modus EkibiyoDrakmord am 17. Juli 2014 um 11:50

Ich versteh das mit der Power 25 nicht. Was muss man erreichen um da rein zu kommen :x

2 Antworten Ausserhalb des Rings kämpfen iReVoLouTioN__ am 14. Mai 2013 um 19:13

Hallo, ich habe jetzt das Spiel WWE SvR 2008 für die Wii bekommen, aber da es ein gebrauchtes Spiel ...

keine Antworten 5 Sterne Match & PPV Wertung demonboy1-2008 am 07. März 2013 um 15:56

Hallo, bräuchte mal hilfe in Sachen 5 Sterne Match und 5 Sterne PPV Wertung. Wie bekommt man das ...

1 Antwort Lumberjack wegetto am 27. Dezember 2012 um 22:54

Wie geht ein Lumberjack Match

2 Antworten Buried Alive Match xxsonixx am 02. Dezember 2012 um 12:39

Ich muss im Legendenmodus ein Buried Alive (Sargmatch) gewinnen aber hab keine Ahnung wie ich den ...

1 Antwort Brock Lesnar ! playa525 am 05. September 2012 um 15:28

gibt es denn finischer von brock lesnar und kann man in nehmen also wie heißt er bitte antworten :)

keine Antworten Gitarre und Schlagstock CrazyFlanders am 08. August 2012 um 17:26

Wie bekommt man die?

1 Antwort Parking Lot Browl xxsonixx am 03. Juli 2012 um 17:51

ich spiele das gerade aber weiß net wie ich den Gegner K.O hauen kann. ich glaub man muss erst alles ...

2 Antworten Mr. McMahon LittleMaster24 am 28. Mai 2012 um 14:09

Also irgendwie kann man ja Mr. McMahon freischlaten, wenn man bei WrestleMania seinen Titel erringt ...

keine Antworten GM Mode und CAWs nfsa am 20. Mai 2012 um 16:06

Hey :) ich habe mir vor einiger Zeit Chris Jericho erstellt und im 24/7 Mode gehypt mit Atrribute ...

keine Antworten Masked Kane Mario2012 am 01. Mai 2012 um 17:54

Wie kann man den Maskierten Kane freiscalten Please help !

