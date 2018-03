Fragen und Antworten zu X - Beyond the Frontier

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Fragen

1 Antwort schiffsteuerung Istallis am 14. September 2017 um 11:12

ich peil nicht wie das Schiff gesteuert wird. Es steht nirgends wie das Schiff gesteuert wird , ...

keine Antworten Ein paar Fragen mosler2 am 16. April 2012 um 19:01

1.Worum gehts in dem Spiel? 2.Wie findet ihr es? 3.Lohnt sich das Geld? 4.Gibt es noch einen anderen ...

keine Antworten Wie kann mann Speichern ? Univeon am 06. April 2012 um 18:51

Hi Wie kann mann Speichern bei dem spiel ? Wieso gibts den nur Laden und nicht Speichern ? Und kann ...

keine Antworten Wie kann ich Transporter kaufen? lachs12 am 19. September 2011 um 22:13



keine Antworten Cheaten in der Version 2.2 Ryku am 14. Oktober 2010 um 20:56

Wie kann man in der Version 2.2 von X -beyond the Frontier erfolgreich cheaten?

1 Antwort 2 Fragen xdragon26 am 21. August 2010 um 12:58

1. wo und wie kann man eigene Firmen errichten? 2. wie und auf welcher Taste setzt man den ...

keine Antworten Wie kann ich die gewünschten Hex-Blöcke schnell ... Bahamuts_Hertz am 21. März 2010 um 23:32

Ich habe im Hex Workeshop 32, bei goto, das ...

keine Antworten Wo speichet X-BtF? Chemiegenie am 06. November 2009 um 17:41

Ich weiß nicht, wie ich die savegames finden soll, damit ich die Hex-Cheats durchführen kann. Danke ...

2 Antworten wie verkauft man sein eigenes schiff? sanoju am 28. März 2009 um 13:57

Ich verstehe nicht welche Knöpfe man dafür verwenden muss,um etwas zu verkaufen!

2 Antworten wie genau benutz man den hex editor? SirBeat-U am 17. Oktober 2007 um 08:38

ich habe die hex cheats ausprobiert, aber keiner klappt. kann mir einer nen crash-kurs im hex ...

