Fragen und Antworten zu X-Men Legends 2

Fragen

keine Antworten warum sind in X-Men legends 2 viele Charaktere ... Gamertyp am 28. Juni 2013 um 16:19

der vorgänger hatte z.b.l Emma Frost , Jubeliee , ...

keine Antworten cheats? Mafia-Men am 18. April 2011 um 16:01

fungtionieren cheats und wenn ja, wie gibt man sie ein?

keine Antworten charactere ScorpionM am 22. Oktober 2010 um 12:20

kann mir einer eine liste mit allen characteren auflisten vdfa im voraus

keine Antworten Wie schaft man die Mission Über die Schwelle? KARR am 23. Mai 2010 um 12:06

Wie schaft man die Mission Über die Schwelle? Erlange Zutritt zum Rat der Beyonders indem Du das ...

4 Antworten Charactere kleinerBoy am 10. März 2010 um 12:54

Welche X-mens sind die besten?

2 Antworten Charaktere Skyanikan am 16. Dezember 2009 um 11:53

also wo bekomme ich neue CHaraktere

keine Antworten hilfe JT22 am 10. Juli 2009 um 01:06

ich komme in dem einen level mit den spiegeln auch nicht weiter im sobald mal in den zweiten raum ...

3 Antworten Lohnt es sich? TeenGohanSSJ10 am 08. April 2009 um 21:18

Lohnt es sich das spiel zu kaufen?

2 Antworten Wie schaltet man bestimmte Charaktere frei? elemtarermeister am 07. Februar 2008 um 12:40

Im hauptmenue bei danger room gibt es bestimmte missionen,wo man auswaehlen kann gegen wen man wo ...

4 Antworten ich komm im letzten level nicht weiter! mister-sinister am 04. Februar 2008 um 12:33

im letzten level muss man spiegel umdrehen und kanopen platzieren. meine probleme:ich kann den ...

1 Antwort Ich komm bei akt 3 nicht weiter frog13 am 26. November 2007 um 16:43

wenn man sugarman geschafft hat dann muss muss man mit angel reden.und was muss man dann machen? es ...

