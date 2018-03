Fragen und Antworten zu X-Men

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Fragen

keine Antworten Wiso steht dort noch das vorraussichtliche ... DJKaito am 13. November 2012 um 18:41

frage steht oben

keine Antworten Gibt es cheats? Justin120 am 15. Januar 2012 um 12:02

Ich wollte mal fragen ob es für das game auch Cheats gibt. danke im Vorraus.

keine Antworten Multiplayer Wolveriene am 19. Oktober 2011 um 13:58

Hey ich wollte fragen ob man das Spiel zu zweit spielen kann. Schon mal danke fürs antworten.

keine Antworten hilfe ! ScorpionM am 16. Oktober 2010 um 20:05

wenn man das level machen muss wo die riesen sentinel kommen komm ich net weiter gibtes vieleicht ...

1 Antwort kostüme bekommen ScorpionM am 15. Oktober 2010 um 17:05

wie bekomt man alle kostüme

keine Antworten iceman vs pyro monster ScorpionM am 13. Oktober 2010 um 20:49

ich komme bei dem riesen mega feuer monster net jut weider kann jemmand vieleicht mir sagen was ...

keine Antworten soll ich ? hallihallo123 am 15. Juni 2009 um 20:23

soll ich mir das spiel kaufen? hats 3D grafic oder 2D?

2 Antworten Hot or Not...? Jam619 am 14. Juni 2009 um 20:37

Hey Leute. Wie findet ihr das Spiel? Ist es HOT...? OR NOT...? Meine Meinung...Das Spiel ist ...

1 Antwort cheats gelöschter User am 10. Mai 2009 um 18:44

wo musst man diese hoch runter cheats eingeben und wann. bitte schnell antworten. WICHTIG

2 Antworten Texte in Deutsch scarpetta am 23. März 2009 um 10:23

Habe ein Problem? wie kann man den englischen Text in deutsch einstellen, mein Nds ist auf deutsch ...

3 Antworten Unverwundbar gelöschter User am 26. März 2008 um 17:48

Gibt es irgendein Cheat wo man unverwundbar sein kann?

2 Antworten Hugh Jackman (Wolverine) gelöschter User am 01. Dezember 2007 um 18:19

Ist der bart echt ?

1 Antwort wo muss man die cheats eingeben? gelöschter User am 13. Oktober 2007 um 19:08



1 Antwort wie komme ich weiter? gelöschter User am 12. Oktober 2007 um 21:05

bei level 6.

X-Men