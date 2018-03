Fragen und Antworten zu Xcom - Enemy Within

Fragen

2 Antworten Ist Enemy Unknown mit drin? TheMiz619 am 05. März 2018 um 06:56

Ich hab mir jetzt Enemy Within im Xbox Store geholt und wollte fragen ob da jetzt Enemy Unknown mit ...

keine Antworten Bug oder was? derlord123 am 23. September 2017 um 15:39

Hallo Leute, hab ein hartes Problem bei XCOM Enemy Within, jede Zufallsmission und die erste ...

keine Antworten Kann man das Spiel von vorne anfangen wenn man ... Nuggert am 16. November 2016 um 10:30

Habe mal ne frage kann man das Spiel ohne cheats ...

1 Antwort Wer kennt sich mit modding aus? Schluempfchen am 11. Februar 2015 um 20:47

Wollte die reveal perk tree Modifikation von Nexus mods installieren(muss man ja manuel machen), ...

2 Antworten brauch ich xcom eminy unknow ? sveni_boy am 07. September 2014 um 19:34

Ich möchte mit das spiel für ps3 kaufen, frage mich aber ob ich um within zu spielen xcom unknow ...

keine Antworten Ne frage Geckarbor123 am 24. Juli 2014 um 02:14

Hey Leute, Ich spiele zur zeit sehr gerne xcom EU, auch wenn ich glaube für das Spiel ein wenig zu ...

keine Antworten Deutsch ? masisop am 20. Mai 2014 um 21:12

Ist die mobile Version auch auf deutsch ?

2 Antworten Übereinheit? -aura- am 19. März 2014 um 01:45

kann eine mec-einheit auch psi-kräfte bekommen?

keine Antworten Wie schafft man denn Schwierigkeitsgrad Klassisch Saints-Boss-Dom am 15. Februar 2014 um 20:17

Der letzte Erfolg der mir noch fehlt heißt Vier sind eine Armee. Danke wenn ihr mir helfen könnt.

2 Antworten Frage zum Xcom enemy within MarcoN am 11. Januar 2014 um 10:44

Hallo ich habe ein Problem: Immer wenn ich in die Alien Basis eindringen will, erscheint nach der ...

keine Antworten Frage zu xcom enemy within MarcoN am 10. Januar 2014 um 19:31

keine Antworten Blackscreens Aaron1 am 21. November 2013 um 07:28

Relativ am anfang ( braucht fürimmer wegen all dem gescripteten zeug aber naja) glaub gerade vor der ...

2 Antworten sucher betäuben? gelöschter User am 18. November 2013 um 18:01

ist es möglich den sucher mit den pulsbogen zu betäuben und anschließend zu verhören?

2 Antworten Spiel funktioniert nicht mehr StGalli am 16. November 2013 um 11:19

Hi Leute Ich bin ein großer Xcom-Fan. Also habe ich mir heute die erweiterung gekauft. Jetzt habe ...

3 Antworten Beinhaltet den Vorgänger? Max7 am 24. Oktober 2013 um 19:54

Ich frage mich ob ich XCOM Enemy Unknown später noch benötige wenn ich Within habe./Beinhaltet es ...

