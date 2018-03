Fragen und Antworten zu Yoshi's Touch & Go

Fragen

keine Antworten Wie komme ich weit? Ds-chica am 08. Februar 2013 um 15:14

Gibt es einen Trick wie ich bei dem ersten weit komme also in Luft und Boden?

1 Antwort Tipps son-goku666 am 01. April 2011 um 16:45

Kann ich tipps bekommen wie ich in punkteattacke den schwarzen und in marathon denn weißen yoshi ...

1 Antwort Frage Pavlyuchenko9 am 15. Oktober 2010 um 16:28

Mein Rekord bei dem Maraton sind 33825 Meter ist das viel?

2 Antworten Wichtige Frage Horsti98 am 04. August 2010 um 08:19

Mein Rekord waren im Marathon lauf 32326 Meter. Eine Frage ist dass gut?

3 Antworten 20.000 meter viel? Pavlyuchenko9 am 30. Juli 2010 um 09:21

meine cousine ist in dem spiel übels gut und da wollte ich fragen ob 20.000 meter viel sind

5 Antworten Hallo leute, partyt am 08. April 2010 um 13:23

Erstmal Hallo, Also ich hab mir das spiel runtergeladen und da sind ja diese Minispiele... Aber ...

1 Antwort Baby Luigi und Storch? the-dead am 05. Februar 2010 um 07:11

Wenn man über 2500 meter geschaft hat und runterfällt,kommt immer Luigi auf diesem Falken. Was soll ...

1 Antwort Wie viel meter gibt´s? the-dead am 04. Februar 2010 um 19:15

Ich hab gelesen das es bis zu 30000 niemand geschat hatt, aber weiß einer zufällig wie viel es ...

2 Antworten bronze yoshi? the-dead am 04. Februar 2010 um 18:29

Wer hat 10000 meter geschaft und wie?

15 Antworten Kaufen MissMolle am 11. August 2009 um 20:32

Ich hab das spiel gerade erst gesehen und hab mich gleich gefragt ob ich mir das kaufen soll. Findet ...

5 Antworten Rangliste nintendogamer96 am 05. Juli 2009 um 16:24

hab ne frage, bei der rangliste hat yoshi manchmal den mund offen, wann und wiso?

1 Antwort Jump and Run als Touchvariante? ElBartoKF am 20. April 2009 um 16:17

Was muss man da machen? Wenn es ein Jump and Run Spiel ist wie kann es sein dass es ausschließlich ...

2 Antworten Lohnt sich das Spiel zu Kaufen? Yoshi113 am 28. März 2009 um 12:44

Gebt mir ein paar pro und kontras über das Spiel.

4 Antworten baby luigi link98 am 27. März 2009 um 20:56

kann man auch baby luigi als kind nehmen?

3 Antworten wie is das spiel so? gelöschter User am 16. August 2008 um 13:25

ich habe yoshis island für ds und überlege mir das auch zu kaufen.is es gut?ist es wie yoshis ...

