Fragen und Antworten zu Ys - The Ark of Napishtim

keine Antworten bitte schnell antworten hunter0990 am 15. Oktober 2012 um 17:42

ich bin zu niedrig für ernst hilfe was soll ich tun

keine Antworten aaaaah frosch hunter0990 am 14. Oktober 2012 um 14:15

hey leute ich bin zu niedrig für den frosch auf dem rom. schiff was kann ich nur tun? bitte brauche ...

keine Antworten Tastenbelegung Nana2011 am 14. November 2011 um 14:01

Hallo, ich habe das Spiel gebraucht gekauft - leider ohne Spielanleitung. Kann mir eventuell ...

2 Antworten wie isses? Blangodezimator am 07. August 2010 um 12:34

Lohnt es sich das Spiel zu kaufe?

1 Antwort Ruinen von Amnesia LennethDylan am 21. November 2009 um 14:27

in den ruinen gibt es an der wand unsichtbare plattformen die man sichtbar machen kann,ich springe ...

keine Antworten der boss in der wand Dragon666 am 06. August 2009 um 17:09

OK meine Frage ist ich habe einen Zwischen boss dem ich max.200 hp abziehe da nach macht der mich ...

keine Antworten welche version ist besser? masterdogi am 09. Mai 2009 um 23:19

ist die ps2 oder die psp-version besser?

2 Antworten Ist das Spiel in Deutsch six_pack91 am 10. Oktober 2008 um 19:34

Brauch ich für dieses Spiel Englischkenntisse oder ist es Komplett in Deutscher Sprache?

1 Antwort Nach dem Gran Vallis Berg? Strategiemaster am 08. August 2008 um 16:01

`Was muss man dann machen? Bitte,ich irre schon ewig herum!

1 Antwort Direkte Frage,bitte schnelle Antwort! Strategiemaster am 06. August 2008 um 14:26

Ist das Game gut oder *******? Gibt es ein Levelup System? Grüße´und bitte um schnelle ...

3 Antworten Magie Ryuka am 30. Juli 2008 um 22:37

ab wann kann man magie einsetzen? ich bin jetzt gerade in so ner ruine und muss (ich glaube) ur ...

1 Antwort Power-Angriff / Riesen-Motte gelöschter User am 30. Juli 2008 um 12:33

WIe geht der es steht bei der BEschreibung: Mehrmals Richtungstasten dann Quadrat, wie geht das ...

6 Antworten grana vallis berg Izzy3544 am 05. Juli 2008 um 14:06

Wie kann man dem jungen helfen .(wie krigt man die ficher platt?

1 Antwort Wer kennt weitere Tipps und Tricks von Ys - The ... nico3back am 14. März 2008 um 18:03

Wo geht es weiter,war schon in den Höhlen ganz am ...

