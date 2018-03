Fragen und Antworten zu Yu-Gi-Oh! 5D's Decade Duels Plus

keine Antworten götter Dandin94 am 03. April 2015 um 16:25

Wie bekommt man Obelisk Sliver und Ra?

keine Antworten Götter Dandin94 am 01. April 2015 um 19:47

Wie bekommt man die Ägyptischen Götter Karten?

1 Antwort Wo kann man das Spiel kaufen? softeisvanille am 04. Oktober 2014 um 13:01

Hallo zusammen wie schon oben beschrieben ist meine Frage wo kann man das Spiel hier kaufen? Muss ...

keine Antworten Tag-Duelle MGX2 am 27. August 2014 um 18:39

Hey :) suche Leute die mitmachen wollen beim Tag-Duell Erfolg, und auch so einfach zum Spaß spielen

keine Antworten Chaos Xyz- Evolution ! Glumanda007 am 14. Juni 2014 um 16:04

Hiho ! :) Ich wollte mal fragen wie ich eine Chaos Xyz Evolution schaffen kann Ich habe Nummer 104: ...

1 Antwort Bekomme keine Karten mehr aus Duellen D: hassanwiese am 03. Juni 2014 um 14:25

WIe oben beschrieben bekomme ich einfach keine Karten mehr egal gg wem ich Spiele weiß jemand was ...

1 Antwort Hallo Leute dark89lord am 18. Mai 2014 um 15:53

Hallo Leute Wie Kann Mann Die GötterKarten Bekomen Bitte Schnell eine Antwort Danke Im Voraus

keine Antworten yubel bekommen? gailerbock24 am 18. Mai 2014 um 11:33

ich weis ich bin hier falschen wen ich euch sage das ich yugioh! millenium duels habe aber ich finde ...

keine Antworten Frage zur Effekt Götterkarte Ra FLaShLike am 13. Mai 2014 um 18:58

Hi :), meine Frage ist hier bei Spiele Tipps nicht ganz richtig jedoch hoffe ich auf eine ...

keine Antworten karten deck 006 nbgblingboy am 05. Mai 2014 um 18:30

weiss jemand wo man karten deck 006 findent bei mir steht überall nur karten deck 001 danke im ...

keine Antworten karten pack nbgblingboy am 05. Mai 2014 um 18:27

weiss jemand wo des karten pack 006 is bei mir steht nur 001 bei jeden karten pack danke im voraus

2 Antworten Gagaga Deck frogger06 am 04. Mai 2014 um 20:03

Hat jmd das gagaga Deck und würde es mir geben im Tausch für ein anderes Deck oder pack?

keine Antworten Pack Empfelungen HatersGonnaHate am 20. März 2014 um 18:22

Also ich habe mir das Spiel gestern geholt und mir heute das Structure Deck 1 Gekauft und jetzt ...

1 Antwort Gibt es das spiel im playstation store timon2002 am 08. März 2014 um 13:22

frage steht oben

keine Antworten Wie gehts Das verboterne Karten im Deck ? StarZz-iTz-Pr0 am 24. Januar 2014 um 16:41

Hi ich spiele schon länger Yu-Gi-OH 5 ds online aber mir ist es schon ein par mal passiert das ...

