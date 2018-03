Fragen und Antworten zu Yu-Gi-Oh 5Ds Master of the Cards

Fragen

keine Antworten Wo finde ich Polymerisation ? Tommybu01 am 31. Oktober 2017 um 16:39

In welchem Pack finde ich Polymerisation oder wo finde ich die ? Danke im vorraus

keine Antworten Hilfe! cap12 am 16. April 2016 um 19:48

Ich bin an einer stelle in der Story, wo ich gegen ein Trancender mit dem deck Apparatenanschluss ...

keine Antworten Sliver und Ra SkullOwner am 24. Mai 2015 um 17:26

Hey an alle, ich habe ein Problem: Ich habe Obelisk aber kann ra und Sliver nicht finden eiß jemand ...

keine Antworten Wie bekommt man alle schwarzflügel Arno123 am 17. April 2015 um 09:33

Muss man alle packs kaufen und hoffen das man alle bekommt oder gibt es da auch andere ...

1 Antwort Rezepte und schwarzflügel Arno123 am 16. April 2015 um 12:24

Wofür sind Rezepte gut? Und in welchen pack bekommt man schwarzflügel

keine Antworten Blauäugiger weißer drache? raylok am 22. März 2015 um 17:41

Suche jetz schon ganz lang hab ihn aber einfach nicht gefunden. Der drache an sich ist einfach mal ...

keine Antworten doppel beschwörung pascal3potter am 16. November 2014 um 13:52

Wer wies wo die ist

keine Antworten Drachen Xavier11 am 15. September 2014 um 21:33

Hi. Ich bin grade mal in Yggdrasil E3 und habe noch kein Plan wo man alle 5 Drachen findet. Könnt ...

keine Antworten angriffsanimationen Argosax am 12. Mai 2014 um 14:00

ich hab gelesen, dass manche Monster angriffsanimationen haben, wie z.b. in duelist of the rose. ...

keine Antworten funsion dsei am 26. Februar 2014 um 20:02

in welchen pack

7 Antworten Exodia? DevilMcCrank am 19. Februar 2014 um 23:24

Hallo ich wollt mal fragen wo man die exodia teile zusammen bekommt in welchen packs sie enthalten ...

2 Antworten Online Spielen? MNW98 am 01. Februar 2014 um 11:15

Ich habe das Spiel jetzt schon seit eineinhalb Jahren und nie online gespielt und jetzt meine ...

1 Antwort Hilfe! kevin2002 am 29. Januar 2014 um 15:21

Ich weiß nicht welches Deck ich gegen Randsborg nehmen soll lv 25 eins was auf Synchro beschwörung ...

keine Antworten zerrissenes Tagebuch Silver-Despotar am 19. Januar 2014 um 19:41

ich habe auf nifheimir E8 ein Teil des zerrissenen Tagebuchs gefunden. Wo kann ich sehen wie viele ...

keine Antworten Wurzel des Bösen LOLMASTER144 am 13. Januar 2014 um 16:35

Aus welchem pack bekommt man die wurzel des bösen?

