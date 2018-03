Fragen und Antworten zu Yu-Gi-Oh - Kaiba

Fragen

1 Antwort Toon Monster tomkyle am 16. Juni 2013 um 20:15

Moin Moin, Ich spiele seit 2 wochen wieder power of Chaos reihe und habe alle 3 teile installiert , ...

keine Antworten Yugi 2.0 Pepsi1983 am 09. August 2012 um 15:59

hey leute ich wollte nach einiger zeit wieder yugi zocke und wolte es auf windows 7 insterliren hatr ...

3 Antworten Speicherproblem Gippogangster am 22. Juli 2012 um 15:58

Hi Leute, ich hab ein Problem:wenn ich Karten gewinne und in mein deck tu, dann den Deckbau ...

1 Antwort yu-gi-oh kaiba the revenge Admiral-Kizaru am 16. Januar 2012 um 20:32

Hallo ich habe das spiel für pc installirt und wenn ich es starten will komm nur ein kleiner ...

keine Antworten disc emulator software michi789 am 15. Juli 2011 um 18:40

kann das deswegen nicht spielen. wie krieg ich das weg?

1 Antwort Karten Obelisk1997 am 15. Oktober 2010 um 15:22

Gibt es in diesem spiel auch die ägybtischen götter karten?

2 Antworten Disc emulator Software Gannendorfkiller am 31. Juli 2010 um 11:08

Was ist die Disc emulater Software und wie kriegt man die weg?

keine Antworten geht mal auf yu-gi-oh cardmaker und macht eu ... orochimaro am 11. Juni 2010 um 15:17

wen ihr es macht und es klappt sagt bitte wie mann ...

keine Antworten Frage zu power of chaos hitman91 am 19. April 2010 um 16:27

Eine frage kann man wenn man yugioh power of chaos kaiba the revenge durchgespielt hat noch ...

1 Antwort wie geht das das man die karten von yugi auch bei ... Scholzi238 am 22. Dezember 2009 um 21:29

wie geht das das man die karten von yugi auch bei ...

1 Antwort Cheaten geht das? 007marius am 20. November 2009 um 10:36

Kann man cheaten wenn ja wie, braucht mann dafür ein pogramm oder sowas?

keine Antworten pflanzen TyroN am 24. Juli 2009 um 21:48

hey leute wie findet ihr das pflanzen deck und findet ihr das feige wenn man richtig oft sowas wie ...

4 Antworten schwarzes magiermädchen? Mayura am 25. Mai 2009 um 18:34

kann man hier auch das schwarze magiermädchen bekommen?

2 Antworten Was empfehlt ihr mir? Smileyman937 am 11. Mai 2009 um 20:48

Sollte ich mir lieber Kaiba oder Joey holen ?

3 Antworten Wie speichern? Triskelion am 18. April 2009 um 15:35

Hab das Spiel neu installieren müssen, und jetzt speichert es nicht mehr automatisch, was muss ich ...

