Fragen und Antworten zu Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist

Fragen

keine Antworten fallenkarten Exrakun am 19. Februar 2018 um 15:35

Hallo zusammen , fallenkarten wie Spiegelkraft, magischer Zylinder und Eisenschrott-Vogelscheuche ...

keine Antworten Maschinenduplizierung digiking am 20. Januar 2018 um 16:27

In welchem Booster ist diese Karte drin?

keine Antworten Schwarz Glänzender Soldat gesandter des anfangs Nidnad94 am 28. Dezember 2017 um 22:48

Wie bekomme ich die karte?

1 Antwort Niederträchtig Karten digiking am 14. Dezember 2017 um 14:01

In welchem Booster sind sie zu finden? Ich habe zwar Sternenstaub bei Yusei gefunden und einige ...

keine Antworten Übelwollender Mech Goku En digiking am 19. November 2017 um 18:14

Aus welchem Booster kommt diese Karte?

1 Antwort Naturia digiking am 05. November 2017 um 19:27

Steht oben. In welchem Booster sind sie drin?

1 Antwort Ich weiß nicht, wo man folgende Karten bekommt!?!? julistupps3000 am 11. Oktober 2017 um 18:18

Ich baue mir seit neustem ein Watt-Deck auf und ...

1 Antwort problem vantage567 am 08. Oktober 2017 um 18:14

hallo,wie bekomme ich jaiden yuki im duellanten herausforderungs modus habe alle kampangen durch

1 Antwort wie kann mann fallenkarten aktivieren? hiraja am 01. Oktober 2017 um 12:06

hallo leute ich habe eine frage wie kann ich fallenkarten aktivieren ich spiele das spiel mit maus

keine Antworten magician Girl Themen deck ZeynepChan am 29. September 2017 um 12:05

Hallo wie krieg ich alle "magician girl" karten? Sofern es überhaupt gibst in das spiel

keine Antworten Suche Karten Gimmick24 am 18. September 2017 um 15:08

In welchen Packs giebt es diese Karten Angriffs Schwarzflügel Onimaru Angriffs Schwarzflügel ...

3 Antworten Pack Glühende Rotdrachen-Erzunterweltler? SchwarzerTyranno am 18. September 2017 um 00:46

In welchem Pack bekommt man die verschiedenen Glühenden Rotdrachen-Erzunterweltler? Jack ist es ...

