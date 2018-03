Fragen und Antworten zu Yu-Gi-Oh Roses

Fragen

keine Antworten Das Linke Bein der Verbotene Sebastos2300 am 27. November 2015 um 22:13

Hallo zusammen habe da mal ne frage wie bekomme ich das linke bein der verbotene ich habe sonnst ...

1 Antwort Wie kann man im Duelle Karte finde ? schalk93 am 02. November 2015 um 17:43

Hallo können Ihnen mir erklären wie macht man die Karte finde im Duelle und genau wie funktioniert ...

1 Antwort Wie kriegt Mann die karten yugioh_duellant112 am 29. März 2015 um 15:25

Hallo liebe Community ich hab ein paar Fragen und zwar wie kriegt Mann den weißen Drachen ich hab ...

keine Antworten Insektenimitation woher? HatoxXxkunxXx am 12. Januar 2015 um 16:42

Wie in oben bereits erwähnt suche ich die karte Insektenimitation es hieß man bekomme sie von Joey ...

3 Antworten Slot maschine -.- gelöschter User am 11. August 2014 um 07:44

Hallo zusammen. Hat einer vllt einen bestimmten Trick wie man 3 mal die selbe Karte in der slot ...

3 Antworten Rotauge? gelöschter User am 28. Juli 2014 um 19:58

Hi. Ich suche Rotauge. Ich weiss das Joey den normal spielt aber habe 10 duelle gegen ihn gemacht ...

keine Antworten Karte für das Ritual Eröffnungstanz yugioh_duellant112 am 31. Mai 2014 um 17:03

Hallo wie oben beschrieben brauche ich eine Karte für das Ritual eröffnungstanz und zwar heißt die ...

3 Antworten tipps bitte yugioh_duellant112 am 29. Mai 2014 um 00:06

Frage steht oben und zwar wollte ich wissen wie Mann das rechte Bein der exodia kriegt alle anderen ...

1 Antwort stimmt das eigentlich yugioh_duellant112 am 12. Mai 2014 um 14:54

Stimmt es eigentlich das wenn der dunkle Magier auf FM ist das dann die Ritualmonster im roulett ...

8 Antworten Wie bekomme ich den kerkerwurm ohne passwort ... Alexi1997 am 11. Mai 2014 um 02:17

Guten Tag alle miteinander Ich versuche seit ...

keine Antworten Welches deck für die 2 memorykarte yugioh_duellant112 am 08. Mai 2014 um 20:52

Hallo liebe Community ich hab ne Frage ich hab überlegt und 3 decke zur Auswahl 1. Krieger 2. ...

1 Antwort Rotäugiger DaDaBozz am 30. April 2014 um 17:20

Mein rot-äugiger blauer Drache hat iwi den skin vom finsteren Drachen. Ist das ein bug denn das war ...

1 Antwort Weiser drache DaDaBozz am 24. April 2014 um 14:18

Ja ich wollt wissen wo ich den weßen drachen herbekomme ich brauch noch min 2 um den letzten ...

3 Antworten Tipps bitte :) yugioh_duellant112 am 22. April 2014 um 23:01

Hallo ich bins nochmal ich hab ne Frage an alle ich hab noch eine 2. MemoryKarte und wollte von neu ...

1 Antwort Reinkarnation DaDaBozz am 14. April 2014 um 20:11

Kann mir jemand sagen mit was es zusammennhängt was bei einer reinlkarnation rauskommt? oder ob es ...

