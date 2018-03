Fragen und Antworten zu Yu-Gi-Oh - Yugi

Fragen

keine Antworten Linkmonster beschwören? Dextroman am 06. Januar 2018 um 00:23

Kann man gouki der große oger durch enkodiersprecher beschwören?

1 Antwort Linkmonster beschwören? Dextroman am 06. Januar 2018 um 00:20

Hi ich bins nochmal Kann man mit enkodiersprecher ( link-3) gouki der große oger (link-3) ...

1 Antwort YGO Linkbeschwörung? Dextroman am 05. Januar 2018 um 18:17

Hi leute Ich habe mir vor kurzem ein paar linkmonster zugelegt da sich schließlich die spielregeln ...

1 Antwort hab ein problem mit yugioh power of chaos 5Ds und ... yugifan2000 am 16. Oktober 2013 um 14:24

Ich hab das Problem das es zwar mein Deck ...

keine Antworten Yugioh Power of Chaos Yugi the destiny nahom1 am 01. Dezember 2012 um 10:01

ich hab da eine frage rentiert es sich das spiel zu kaufen wenn ja kann man es auf dem usb stick ...

keine Antworten Was hat es mit Import/Export auf sich? Fl0ri92 am 28. November 2012 um 21:27

was hat das für eine funktion? dankesehr!

6 Antworten Probleme mit System etc. FinalFantasyBlade am 16. September 2012 um 14:32

Ich habe jetzt das Problem, das ich bei Yugi the Destiny 2.0 dieses Export und Import Funktion nicht ...

2 Antworten der patch auf 2.0 geht nicht snaker am 16. April 2012 um 23:26

also erstmal hoffe ich das das jemand liest^^ hi, hab mir yugi und kaiba gekauft mit original cd ...

3 Antworten Ich brauche Hilfe YukaHikari am 26. Oktober 2011 um 14:10

Hallo ich habe von einem kumpel die downloadversion von den drei spielen bekommen also yugi, joey ...

1 Antwort Export/import InfernoKing am 26. September 2011 um 16:57

hab ein kleine problem bei Yugi the destiny immer wenn ich export oder import drücken kommt ein ...

1 Antwort 2fragen bitte helft juge11 am 24. September 2011 um 13:25

1. bekommt man andere karten wenn man ein einzelduell als ein match duell mach oder ...

4 Antworten Hallo bitte helft mir hab eine frage juge11 am 21. September 2011 um 07:22

gibt es in dem spiel den weißen drachen mit eiskalten blick oder den roteugigen ...

4 Antworten Yugioh online spielen? ACLGTTC-Profi am 08. September 2011 um 16:05

Hallo. Ich hab jetzt mal bei Google gesucht, aber nichts richtiges gefunden. Wisst ihr, wo man ...

5 Antworten Habe ein Probelm nickyBoymannnn am 28. April 2011 um 22:17

Hallo Leute ich habe ein großes Problem den ich habe das Spiel von meinem kumpel gekriegt und ...

keine Antworten Geht die Englische Version von Yu-Gi-Oh Power of ... NonRains am 18. April 2011 um 22:21

Joey Pc Spiel Synchron damit man alle karten ...

