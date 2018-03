Fragen und Antworten zu Zak McKracken - Time and Space

Fragen

keine Antworten Caponiermaske in der leichten Spielvariante ... Lassaraleen am 06. August 2013 um 19:27

Wir haben bereits die Perücke, das Gummiband und ...

keine Antworten Weg zum Pfadfinderlager/Aus Wald raus icke22 am 10. Juni 2013 um 13:33

Wie beschäftige ich den Köter lang genug, um mir die Kurbel zu nehmen? oder wie komm ich sonst aus ...

2 Antworten Test Frage Philldriver am 05. Dezember 2011 um 11:27

Test Frage zur Fehler suche, bitte hier nicht Antworten. Spieletipps.de-Team

keine Antworten Zak mcKracken stürzt ab !?! oliv199 am 24. Juni 2011 um 10:57

Bin ganz am Anfang des spiels. Habe das Buttermesser und den Briefkastenschlüssel. Verlasse die ...

keine Antworten Steine stormlord666 am 20. Dezember 2010 um 19:11

Wo sind die verdammten Steine an der Ausgrabungstätte(Pfadfinderlager)?

1 Antwort Wie steigt man ins das Taxi ? :S TheFreakyJojo am 13. September 2010 um 06:11

ich bin am anfang der story und ich bestelle ein taxi. Allerdings brauche ich eine cash card. Wo ...

keine Antworten schliessen der tür von küche ? schnulli82 am 15. Juni 2010 um 12:40

hallo bin beim spielen,,bin auch schon weit gekommen nun häng ich in paris fest.man soll den ...

keine Antworten Schlafzimmer sinister58 am 07. Juni 2009 um 15:52

Habe die Brücke verlassen und stehe im Gang. Wie bekomm ich die Tür zum Schlafzimmer auf?

1 Antwort Betreff Buttermesser 19angi89 am 08. März 2009 um 12:52

Ihr redet von einem Buttermesser aber ich hab kein Buttermesser und finde auch nirgendwo eins.Könnt ...

2 Antworten Wie tausche ich das Cuttermesser gegen das ... andnotexists am 26. Juni 2008 um 21:55

Jedesmal wenn ich das messer nehmen will, ...

1 Antwort Wo ist der grüne Dartpfeil JohnnyTurbo am 02. Juni 2008 um 18:08



