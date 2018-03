Fragen und Antworten zu Zelda 2

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Zelda 2 - The Adventure of Link oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Tempel ohne Item beenden ? HylianMasterGanon98 am 03. April 2017 um 16:28

Was passiert wenn man den Tempel beendet ohne das Item darin einzusammeln ? Ist Dan der Spielstand ...

keine Antworten Wie zerstört man Steine? Maximi911 am 09. Februar 2015 um 09:04

Ich hab letztens diesen Handschuh gefunden und ich wollte fragen wie man jetzt diese Steine (z.B. ...

1 Antwort Aufheben ShawnBattenberg am 09. November 2014 um 07:40

Hi, Ich habe mir das Game vor Kurzem für den 3DS im Nintendo EShop geholt. Doch ich weiss nicht, wie ...

keine Antworten Wo finde ich den Hammer? Smagon am 03. September 2012 um 11:24



keine Antworten wie funktioniert das mit dem Save-State? KingRoger503 am 26. November 2011 um 18:09

Ich habe die Collectors Edition und wenn ich auf dem zweiten Conroller während der Pause A und hoch ...

keine Antworten Mann beim grab msteralvin am 05. September 2011 um 16:39

wo soll dieser typ beim grab sein? und wo ist dieses grab

1 Antwort 1. Tempel gelöschter User am 02. September 2011 um 03:39

wo ist er? bekommt man dort die kerze? und wenn es da ist, wo zelda (oder eine andere person ...

1 Antwort magischer schlüssel Zeldi am 18. April 2010 um 14:17

wie bekomme ich den magischen schlüssel

1 Antwort magie einsetzen foxmania am 08. April 2010 um 14:08

ich habe das spiel auf wii gedownloadet und hab keine ahnung wie man magie einsetzt hilfe bitte.

1 Antwort Error of Ruto LordGeorg am 23. Februar 2010 um 14:55

In Ruto sagt euch Error, dass unterhalb vom Grab des Königs ein Tunnel ist. Und da komm ich nicht ...

keine Antworten Game Over bigfoot97 am 28. November 2009 um 06:42

Ich habe dieses Spiel auf der Wii (Vitual Console) Wenn ich 1 Leben verliere kommt nur ein Roter ...

1 Antwort Dasselbe TheonlyGM am 01. Oktober 2009 um 20:37

ich will auch wissen wie ich über diesen fluss komme, ich poste dies nur nochmals für mehr ...

1 Antwort Fluss zur Höhle LordGeorg am 26. September 2009 um 09:37

Wie komme ich über den Fluss in der Wasser- Stadt? Der Mann im Haus am Fluss in der Stadt ...

2 Antworten großer Tempel Spion am 28. Juni 2009 um 12:22

Ich war im großen tempel und hab als ich verloren hab gespeichert. wieso war ich nicht im großen ...

2 Antworten Brauche dringende hilfe! Spion am 02. Februar 2009 um 14:07

Wo sind die schlüssel im palast der im wasser liegt?bitte kann das item sonst nicht holen!

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Zelda 2 - The Adventure of Link jetzt! Bitte wähle die Platform: NES Leser-Wertung: 80 %

72 Bewertungen

zur Zelda 2