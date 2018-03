Fragen und Antworten zu Zelda DX

keine Antworten Ins menü kommen auf den 3ds KriegerGamingHD am 25. Dezember 2014 um 09:58

Hallo ich habe ein Problem mein Bruder und ich haben uns gestern Links awakening dx für den 3ds ...

keine Antworten Teufelsvila Pixel123 am 05. April 2014 um 16:10

Ich bin gerade mit der Djinn Grotte fertig geworden und hab Komet zurück gebracht allerdings weiß ...

keine Antworten Mit VisualBoyAdvance Speichermenü öffnen? Algeti am 28. März 2014 um 21:28

Bei mir funktioniert das nicht wenn ich A, B, Select und Start gleichzeitig drücke. Weiß wer vllt ...

1 Antwort Weg zum Maskentempel Okt99 am 22. Oktober 2013 um 17:01

Ich habe zwar den Schlüssel für den Eingang aber ich finde nicht den Weg zum Maskentempel. Helft ...

4 Antworten Speichern?! BumerangMario am 14. August 2013 um 23:38

Wie speicher ich? Ich komme nicht auf das Menü dafür? :O

keine Antworten Wurmpalast O.o Django__1993 am 06. August 2013 um 10:44

Ich hab im Wurmpalast schon den Zwischenboss besiegt doch danach ist ein Raum mit einer ...

1 Antwort 2 Fragen Nam755 am 15. Juli 2013 um 22:18

Hey Leute, ich habe zwei Probleme und ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt 1. Im 2. Level ...

1 Antwort suche marin für den durchgang zur durstwüste Nintendo10 am 28. Mai 2013 um 21:28

hy hy leute und zwar ich habe ein kleines problem , und zwar müsste ich zur durstwüste aber ein ...

1 Antwort Gameplay - Zeiten loly25 am 16. April 2013 um 20:00

Okay, ich hab das Spiel schon ein paar Mal durch und möchte mal von euch hören, wie lange ihr in ...

1 Antwort wo ist das Huhn snej998 am 20. März 2013 um 14:04

Es gibt ja so ein Huhn was dir überall hin folgt und ich würde gerne wissen wo man es kriegt. Danke ...

3 Antworten Marin Marci_98 am 15. Februar 2013 um 18:56

Hey Leute, nachdem ich jetzt alle acht Instrumente gesammelt habe, habe ich bemerkt, dass mir das ...

4 Antworten Tauschen gelöschter User am 08. Februar 2013 um 19:22

Was bringt das?In den tipps steht es nur bis zum besen aber was danach? bitte schnell ...

2 Antworten 2.level Soldat117 am 03. Februar 2013 um 10:12

brauche hilfe ich finde den raum mit dem boss nicht. kann mir einer helfen?

2 Antworten Blöder Hase... LampertYang am 08. Januar 2013 um 19:03

Ich bin in diesem Raum gewesen mit der Eule, und sie sagte: Erst der Hasw, dann der Skelettritter ...

1 Antwort 2. Level - Brauche Hilfe yakuza_dragon am 10. Dezember 2012 um 21:01

In welchem Raum genau finde ich das Kraftarmband? Ich finde es einfach nicht. :-(

