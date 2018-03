Fragen und Antworten zu Zelda Four Swords

Fragen

2 Antworten Auf der Wii spielen dunkelelfe am 23. Januar 2016 um 13:17

Hey Leute meine Frage ist, ob man die Gamecube version des Spiels auch auf der Wii spielen kann? Und ...

keine Antworten The Legend of Zelda Four Swords auf dolphin ... WolfIElite12 am 17. Oktober 2015 um 17:21

Ich will the legend of zelda four sword adventures ...

keine Antworten GBA und Wii Alex36 am 30. September 2013 um 22:49

Muss man um das Spiel spielen zu können den GBA mit der Game Cube verbinden? Und geht das denn auch ...

keine Antworten Wie Speichert man? fliegeneAtohmBombe am 13. Dezember 2012 um 18:47

die Frage steht oben.

1 Antwort 2.Level Buch Monkey(D)Dragon am 12. Oktober 2012 um 22:51

Bin im 2. Level wo man die Schuhe zum schnellen Sprinten kriegt. Am Ende hab ich nen Buch von ner ...

3 Antworten Gamecube Controller? Monkey(D)Dragon am 01. Oktober 2012 um 16:42

Kann man das Spiel auch mit einen normalen Gamecube Controller Spielen ( ich meine Einzelspieler ...

1 Antwort Komm net weiter... Tiamat-Phantom am 18. Juli 2012 um 21:00

Bin im letzten (3.) level in der wüste. Also in dieser pyramide. Dort muss ich mit den ...

keine Antworten komme nicht weiter Serkan1000 am 29. Mai 2012 um 16:11

Komme im reich bei der tür in der mitte level drei nicht weiter kann mir jemand helfen

3 Antworten Zu 4 spielen Haikriber01 am 20. Mai 2012 um 16:34

Ich hab mal ne Frage weiß nicht wo ich sonst fragen könnte. Ich ab das Spiel nicht will es aber ...

1 Antwort The Minish Cap? KingPupsi am 06. Mai 2012 um 16:18

Kann es sein, dass Zelda - Four Swords Adventures eine Fortsetzung von Zelda - The Minish Cap ist? ...

2 Antworten dsi Ware? TallJake98 am 29. April 2012 um 20:07

In einem Bericht über the Legend of Zelda stand das es diesen Titel ab herbst als dsi ware ...

2 Antworten Irgendwo noch günstig zu kaufen? NDragon1412 am 05. März 2012 um 20:29

Frage steht oben.

keine Antworten Four swords Gc version online? KingdomHearts-Fan999 am 09. Januar 2012 um 20:15

kann man es wenn man den Dolphin emu vba link und hamachi hat online zocken wenn ja wie? bitte ...

1 Antwort Wie komm ich weiter ? (3DS version (; ) sarahthefreak am 04. Januar 2012 um 23:36

Also, ich hab mir letztens das Spiel gedownloaded (auf dem 3DS natürlich!) und hab dann mal ein ...

1 Antwort Kann mir jemand helfen furkanxl am 02. Januar 2012 um 12:26

Gibt es auch four Swords auch fürn gba weil ich hab ein GBA Emolartor und hab mir eine rom mit Link ...

