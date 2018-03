Fragen und Antworten zu Zelda - Breath of the Wild

keine Antworten Spielfehler? nightmare92 am 10. März 2018 um 09:06

Hallo, beim Stall der Hochebene im Gebiet Turm des Sees soll es auf dem Hügel in der Nähe ein Krog ...

2 Antworten Kälteschutz vergessen Cedpet am 01. März 2018 um 11:05

Hallo, ich bin im Titan Vah Medoh und habe vergessen mir einen Kälteschutz zu besorgen. Ich komme ...

1 Antwort Herr der Wildnis-Satoriberg helpless_daddy am 12. Februar 2018 um 18:38

Hallo zusammen ! Kann mir jemand sagen, was ich da machen muss? Hab das Tier jetzt 2x dort gefunden, ...

2 Antworten Lohnt sich der Kauf der Konsole für dieses Spiel? Lordandre am 04. Februar 2018 um 17:27

Hi, ich bin seit Kindheitstagen ein sehr großer Zelda Fan und habe von OoT an auch glaube ich die ...

1 Antwort Hilfe Krog verkackt SonicShadowfan1 am 25. Januar 2018 um 14:47

Hallo habe bei den Äpfel am Baum alle gepflückt wachsen die wieder nach wenn ja wie lange dauert das ...

5 Antworten Ich sehe das "SUPER" leider nicht Trimoct am 15. Januar 2018 um 21:48

Hallo Leute, wie oben geschrieben habe ich es bis jetzt nicht wirklich geschafft ins Spiel ...

7 Antworten 5. Titan vom DLC Ghostrider94 am 07. Januar 2018 um 21:00

Ich weiss noch nicht was auf mich zu kommt, weder vom DLC noch vom Kampf gegen Ganon, also bitte ...

5 Antworten Motorrad Shadowthehedgehog95 am 03. Januar 2018 um 17:49

Hey leute Ich habe im Trailer des 2. DLCs gesehen, dass es ein Motorrad gibt. Alledings habe ich ...

7 Antworten Keinen Platz mehr für Rüstungen Sabrina24381 am 31. Dezember 2017 um 00:34

Hallo ich habe jetzt fast alle rüstungssets jetzt geht mir aber der Platz aus!? weiß jemand ob man ...

1 Antwort Was mache ich falsch Montodongo am 27. Dezember 2017 um 17:44

Hallo, Ich habe Zelda noch nicht so lange ich bin gerade in Hateno angekommen und soll jetzt eins ...

2 Antworten Wie soll ich die letzten Krogs finden? Otys1997 am 26. Dezember 2017 um 17:23

Mir fehlen jetzt nur noch 3 Krogs. Kann mir jemand sagen, wie ich die auf schnellsten Wege finden ...

