Fragen und Antworten zu Zelda Link to the Past

Fragen

1 Antwort 3. Tempel Schattenwald GipfelMAXI am 29. Januar 2017 um 19:20

Ich hab glaub ich ein bisschen blödsinn gebaut und zwar habe ich bevor ich den großen Schlüssel ...

2 Antworten Würde die zelda reihe gerne nachholen MauriceF98 am 05. Oktober 2016 um 12:00

Hallo, ich muss gestehen das ich trotz nintendo konsolen noch NIE ein zelda teil gespielt habe und ...

3 Antworten Warum klappt's nicht? Harpot98 am 12. April 2016 um 17:00

Also, ich bin nun im dungeon des Schildkrötenfelsens, ich weiß wo der Boss ist und hab alles, ich ...

4 Antworten Wie spiele ich Four Swords? BastiSpTp am 12. Januar 2016 um 15:27

Hi, Wollte mal fragen ob jemand weiß wie ich das Spiel starte, komme zwar rein aber ich bring das ...

1 Antwort 2.tempel lichtwelt manuelEng am 14. Dezember 2014 um 21:13

Wie kommt man an den kleinen Schlüssel im ersten stock der raum oben links

1 Antwort Osttempel schmiddey98 am 09. Oktober 2014 um 21:07

Hi ich versuche den Krug zu nehmen der von so roten kreiselnden dingern umkreist wird, jedoch weiß ...

2 Antworten Wüsten Palast Casper1999 am 29. September 2014 um 19:55

Hallo leute kann mir jemand sagen, wie man diese grünen statuen mit dem drehenden auge fertig macht? ...

1 Antwort Habe das erste Amulett - und nun? joerenken am 25. August 2014 um 16:20

Ich habe das erste Amulett und die anderen beiden auf der Karte markiert. Ich weiß aber nicht ...

1 Antwort 3. Verlies in der schattenwelt wie komme ich dahin ... Charly0078 am 30. Juni 2014 um 19:47

ich brauche eine wegbeschreibung zu dem 3. verlies ...

4 Antworten Frage zu A link to the past four swords: Jockel09 am 11. Januar 2014 um 13:07

Hallo in der Charakterauswahl sieht man einmal einen Charakter dessen Namen ich vergessen habe und ...

11 Antworten Fragen zu Zelda - Four Swords (Game Boy Advance) gammaaaaa am 23. November 2013 um 14:51

hallo, ich bin in der Schattenwelt, wo man doch bei den Tempeln die Prinzessinen befreien muss 4 ...

2 Antworten König Zora nicht da- keine Flossen shiggy92 am 06. Oktober 2013 um 19:23

Hallo. Brauche echt dringend Hilfe. Bin mittlerweile in der Schattenwelt. Dort brauche Ich nun die ...

1 Antwort Link to the past- keine Schlüssel im Palast der ... shiggy92 am 06. Oktober 2013 um 13:45

Hallo Leute. Bei Zelda- Link to the past stecke ...

1 Antwort Freund! Wladiman22 am 16. September 2013 um 21:09

Hallo ich hab ne Frage wer wei wo der Freund vom Schmied ist? Ich muss es Wissen.Danke im vorraus

1 Antwort Die Truhen Jonas2512 am 01. Juli 2013 um 20:43

Hallo, Im Abspann sieht man , dass es 3 (4?) Truhen gibt. Doch ich habe nur die mit der Flasche ...

