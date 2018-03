Fragen und Antworten zu Zelda - Links Awakening

Fragen

1 Antwort Wurmpalast -.-' SinnohChampLena am 16. März 2014 um 12:32

Ich bin noch ganz am anfang des Spiels im wurmpalast und komme jetzt schon nicht weiter... ich bin ...

1 Antwort Wie Zerstöre ich die kristalle? futaken am 21. Dezember 2013 um 21:08

Also ich bin noch ganz am anfang bekomme aber irgendwie nicht raus wie ich die kristalle zerstöre... ...

keine Antworten Wie Speichert man richtig Nethercrafter66 am 30. September 2013 um 14:37

Also wenn ich speichere und dann den Game Boy aus mache ist mein Spielstand gelöscht wieso?

keine Antworten lohnt es sich noch? gelöschter User am 12. Juli 2013 um 09:37

Ich habe gestern zwei spielstände durch gespielt also gestern angefangen und gestern abend beendet ...

1 Antwort Adlerfestung- Großer Schlüssel Aiquono am 27. Februar 2013 um 21:40

Hallo :) Ich bin in der Adlerfestung, habe alle 4 Säulen bereits zuerstört, das Eg und den 2. S voll ...

1 Antwort Die genauen Fundorte der Goldenen Blätter BigEvil am 27. Februar 2013 um 14:38

Wo sind die Blätter genau im Schloss versteckt ?

1 Antwort mehrere fragen Faceman am 01. Januar 2013 um 12:49

Wie erledige ich den Endgegner in LV 3 genau? Wo bekomme ich den Trank?

1 Antwort Kraftarmband Faceman am 22. Dezember 2012 um 16:27

Wo ist das Kraftarmband in Lv 2 genau? Und in welchen Raum ist es? Ich bitte um schnelle antwort. ...

1 Antwort Lvl3- Eingang 18Uhr40Minuten am 16. Dezember 2012 um 13:43

Wie komme ich in die Teufelsvilla?

1 Antwort Marin und weiter? Niemand98 am 05. Dezember 2012 um 12:33

Ich habe jetzt den Fischschlüssel aus der Wüste bekommen. Die Eule hat mir gesagt, ich müsse jetzt ...

1 Antwort Stier besiegen mohrruebe am 01. Dezember 2012 um 10:45

Wie kann man den Stier besiegen (Zelda 1993), um das Hündchen ? zu retten?

2 Antworten Eule Lvl. 1 Shadow_kings am 29. November 2012 um 18:18

Ich bekomme das Zauberpulver nicht für den Waschbären wo und wie bekomme ich das Zeug?

1 Antwort was is das Gamer0501 am 10. November 2012 um 14:36

hallo erst mal ich wollte fragen wie ich bei lvl.1 weiter komme denn wen ich mit dem schild gegen ...

2 Antworten Fliegender Gockel? Simisimi98 am 07. November 2012 um 19:14

Ich habe die sechste Grotte durch und nun weiß ich nicht mehr weiter. Ulrira hat mir vom fliegenden ...

1 Antwort Maskentempel Kleindj am 30. Oktober 2012 um 20:27

Ich stehe vor der truhe mit dem Masterschlüssel (das weiß ich, weil es die einzigste kiste ist, die ...

