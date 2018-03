Fragen und Antworten zu Zelda Master Quest







Fragen

keine Antworten feuertempel geheimagent1515 am 22. Februar 2015 um 17:26

Ich bin in denn raum wo an einer stelle wo ein block um von feuer umzingelt ist und wenn man auf ...

3 Antworten Wüstenkolloss goldene Skulltulla Ren-chan am 06. Oktober 2013 um 12:13

Hallo meine Lieben :3 meine Frage, ich habe alle Steine der Weisen nun schon, und habe mich ...

1 Antwort Erster Wassertemple Luxitra am 13. Juli 2013 um 20:45

Hey, ich bin gerade in diesem Fisch drin und soll nun die Prinzessin der Zoras retten. Ich komme mit ...

1 Antwort Auge der Wahrheit jjLovesUall am 14. Juni 2013 um 13:31

Hey Ich bin grade im Brunnen von Kakariko und suche das Auge der Wahrheit. Ich war bisher in allen ...

1 Antwort Ich komme im Feuertempel nicht weiter. Rihi am 22. Oktober 2012 um 15:53

Im Feuertempel ist ja so ein großer Raum, mit Lava und Hängebrücken. Ich verstehe nicht wie ich dort ...

2 Antworten wassertempel unterschied collieyard am 01. Oktober 2012 um 15:52

wo ist beim wassertempel der unterschied zu dem originalen wassertempel von OoT

2 Antworten Wassertempel Tobinsi am 31. August 2012 um 14:28

Hii hab mal ne Frage und zwar ich habe diesen fischkönig am zorafluss aufgetaut und der hat mir die ...

1 Antwort nintendo fago2801 am 14. August 2012 um 17:51

Gibt es das Spiel auch auf ds oder wii?

2 Antworten Spiegel-Schild gelöschter User am 04. Juli 2012 um 17:47

Bekommt man den Spiegel-Schild irgendwo zurück,wenn man den Schild von einem Schildfresser fressen ...

5 Antworten Letzte Erbse ! neozock334 am 03. Juli 2012 um 18:27

Hallo, kann mir wer helfen und sagen wo alle 10 WunderErbsen gepflanzt werden können, habe nur noch ...

2 Antworten Phantom Ganon GoKUvEGETa159456 am 03. Juli 2012 um 10:32

eine technische frage: gibt es irgendeinen besonderen kniff um ihn mit dem bogen zu treffen? ich ...

1 Antwort Wo sind die Goldhandschuhe? VincentW am 13. Juni 2012 um 16:03

Ich bin grad bei Zelda Ocarina Of time 3d master quest in Ganons schloss (es gab kein anderes Master ...

5 Antworten 3.Fragen über den toten Boris! gelöschter User am 27. Mai 2012 um 19:21

1.Woran ist überhaupt Boris gestorben? 2.Was kann man bekommen,wenn man Boris überholt? 3.Kann man ...

3 Antworten 2.Fragen! gelöschter User am 19. Mai 2012 um 13:34

1. Wie bekommt man dese Kiste beim 5.Stock (der Raum links)? 2. Ich habe einen Schlüssel bekommen ...

