Fragen und Antworten zu Zelda Minish Cap

Fragen

keine Antworten Gongol berg RedvoxHD am 29. September 2017 um 14:23

Hi kann mir einer helfen ich komme beim gongol berg nicht weiter ich bin in einem Raum wo so 2 ...

keine Antworten Hilfe bei Zelda Minish Cap! JerryHD am 16. März 2017 um 20:22

Hi Leute! Ich zocke grade Zelda Minish Cap und ich bin jetzt bei dem Punkt angelangt wo man das ...

keine Antworten Glücksfragmente _Milly_xD am 26. August 2016 um 14:58

Ich wollte mit Anju und dem Huhn auf ihrem Dach Fragmente vereinen, allerdings hatte ich keine ...

1 Antwort Item Hoch und weit springen ND92 am 30. März 2016 um 19:02

ich bin bei Zelda Minish Cap seit geraumer zeit dabei in der Ruine des Windes das 3 Element zu ...

2 Antworten Hilfe Jane_007 am 11. Januar 2016 um 22:45

bin kurz dafor auf den gongol berg zu gehen aber ich komme nicht weiter ... wie komme ich bei der ...

1 Antwort Die großen Feen jessi0800 am 14. Juni 2015 um 21:36

Hey Leute, ich bin echt ratlos. Ich suche verzweifelt nach den fehlenden Feen. Ich hab die eine am ...

1 Antwort Nach Vaati Erdnussbutter15 am 03. Mai 2015 um 15:19

Heyho:D Ja also ich habe gerade mit ach und krach Vaati besiegt. Nach dem epilog kam noch der ...

6 Antworten Endgegner Vaati michelle150195 am 02. April 2015 um 15:00

Hallo. Ich bin bald am ausflippen. Ich spiele das Spiel erst seit ca. einer Woche bin aber schon ...

2 Antworten ich bin am verzweifeln... Zelda-zocker178 am 18. Januar 2015 um 16:10

Heyy, ich brauche unbedingt Hilfe... ich bin schon so weit gekommen das ich zum Gongol berg soll ...

1 Antwort schlüssel gesucht! Lerin am 26. Dezember 2014 um 19:13

Ich bin jetzt im windpalast und habe den ersten endgegner dort besiegt, ich bin weiter gegangen in ...

1 Antwort 1. Endgegner adrian2002 am 24. Dezember 2014 um 12:01

Hi! Ich habe schon die Türe vom 1. Endgegner gefunden. Ich habe keinen Schlüssel, den man aber ...

3 Antworten Wie komme ich vom Palast des Windes wieder zurück ... Tiamat-Phantom am 10. November 2014 um 01:30

Also: Ich brauche den magischen Bumerang, um im ...

2 Antworten Was nun nach der heiligen Stätte? Tiamat-Phantom am 09. Oktober 2014 um 00:06

Bin jetzt nach der heiligen Stätte. Aber ich weiß nicht wo ich hin soll und komplettlösungen helfen ...

1 Antwort 2. Endboss N64Freack am 03. Oktober 2014 um 08:55

Wie besiege ich denn Endboss im Berg? Thx im voraus.

1 Antwort Hilfe bitte mardelero am 17. August 2014 um 19:37

Ich bin grade beim hylia-see und will in die Höhle neben dem haus der alten frau. Nun die frage wie ...

