Fragen und Antworten zu Zelda Ocarina of Time 3D

Du hast ein Problem mit The Legend of Zelda - Ocarina of Time 3D oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Fragen

1 Antwort Schildsteuerung Thorne-X am 10. Januar 2018 um 01:16

Moin Nach ergiebigem Suchten der N64 Version bin ich jetzt auch mal auf die ed version geswicht-nur ...

1 Antwort Laufen und werfen von dem Boomerang Gechset am 26. Dezember 2017 um 21:49

Ja, die Frage bezieht sich auf Jabu-Jabus Bauch...der Zwischenboss rennt ständig weg und ich komme ...

1 Antwort Der Brief von Zelda ist weg Gechset am 25. Dezember 2017 um 18:05

Jaa, ich habe das Spiel jetzt zu Weihnachten bekommen und nachdem Zelda Link den Brief gab, dass er ...

3 Antworten An alle Zelda lover Zeldabestlover am 23. November 2017 um 14:32

Wisst ihr zufälliger weiße (oder auch unzufällig), wie man bei Zelda groß wird? Ich nicht bitte ...

4 Antworten Hallo Leute! UselesaGamer am 16. August 2017 um 22:48



1 Antwort Probleme bei The Legend of Zelda: Ocarina of time X_ANONYM_X am 26. Juni 2017 um 18:10

Hey Leute^^ Ich bin jetzt im waldtempel und habe schon den blauen und den roten Geist 'erlöst' Nur ...

1 Antwort Mein Schwert lässt sich nicht benutzen Necke188 am 08. April 2017 um 19:31

Hallo! Ich habe das Spiel vor einiger Zeit schon einmal durchgespielt und hatte keine Probleme. ...

1 Antwort Angelteich HILFE! HM07 am 21. Januar 2017 um 22:05

Nachdem ich einen 52 cm langen Fisch für das herzteil gefangen habe machte ich mich als erwachsener ...

2 Antworten Feuerpfeile nici_chan am 13. Dezember 2016 um 14:00

Wie bekomme ich sie? Und all die anderen Pfeile? Ich habe nur die Lichtpfeile.

1 Antwort Flaschen nici_chan am 11. Dezember 2016 um 10:20

Hallo Leute, wo bekommt man mehr Flaschen? Ich habe bis jetzt zwei. Gibt es noch mehr?

1 Antwort Hilfe nici_chan am 09. Dezember 2016 um 09:36

Ich bin gerade im Wassertempel und bei einer stelle komme ich nicht weiter. Ich bin da wo ich auf ...

1 Antwort Ein paar Fragen nici_chan am 05. Dezember 2016 um 08:15

Hallo Leute, ich habe ein paar Fragen und hoffe, dass ihr mir sie beantworten könnt. 1. Ist Epona ...

1 Antwort Ständige speicheranfrage OkxxBaum am 09. Oktober 2016 um 10:24

Hallo. Ich habe mir vor ca. 3 jahren ocarina of time 3D gekauft. Habs auch ohne probleme ...

2 Antworten Bug oder eigene Unfähigkeit ? Tesa_Der_Film18 am 04. August 2016 um 19:52

Hi Leute ich habe mir ne Gebrauchte 3DS Version von OOT gekauft und habe ne Frage zum Feuertempel, ...

1 Antwort Frage Schutzengel7 am 02. August 2016 um 15:47

Was hat es eigentlich mit den komischen schwarzen Säulen vor und ihn Ganon´s Schloss auf sich? ...

