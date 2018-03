Fragen und Antworten zu Zelda Ocarina of Time

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit The Legend of Zelda - Ocarina of Time oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

1 Antwort Die Eule WrestleGamingQueen am 07. Januar 2018 um 14:22

Hey ich habe da Mal ne Frage, manchmal kommt ja diese Eule und sagt euch irgend etwas und ich wollte ...

keine Antworten Kann nicht mehr tauchen! Jlemmrich am 05. Januar 2018 um 00:24

Ich habe nachdem ich die silberne Schuppe bekommen habe nicht mehr tauchen können. Bin schier am ...

5 Antworten Mir fehlt der Schattentempel und ich komme nicht ... Vanco78 am 01. November 2017 um 12:36

HIIIILLLLLFE! Ich habe habe alle Tempel bis auf ...

1 Antwort The Legend of Zelda - Ocarina of Time Gummistrumpf am 01. Mai 2017 um 09:47

Wüstentempel : Wie komme ich zu den Hexen ? Habe alles erledigt, finde aber die Tür nicht

1 Antwort Wie bekomme ich die Feuerrüstung wieder? isabella_99 am 12. April 2017 um 15:47

Ich bin gerade im Feuertempel und noch recht am Anfang und jetzt wurde ich von so eine komische ...

1 Antwort Wer kennt weitere Tipps von The Legend of Zelda Gummistrumpf am 08. April 2017 um 21:17

Todesberg: Wie oder woher bekomme ich die rote Weste ?

1 Antwort Jabu jabu's bauch und keine Munition. Teddy97531 am 20. Januar 2017 um 09:56

HILFE! Ich bin in jabu jabu drinnen direkt am Maul und ich habe keine Munition mehr für die ...

1 Antwort doppelte Schädelmaske / Schädelmaske zweimal BeppoGaribaldi am 06. Januar 2017 um 15:21

Hilfe! Kennt jemand von euch das Problem oder gar die Lösung? Ich hab die Schädelmaske dem einsamen ...

2 Antworten Mehr Rubine! Vampire_lady15 am 08. Oktober 2016 um 21:25

Hallo :) Ich bin jetzt der erwachsenen link und kann nur 99 Rubine tragen wie kann ich mehr tragen? ...

1 Antwort Lieder?! Vampire_lady15 am 03. Oktober 2016 um 18:45

Hallo ihr lieben :) Welche Lieder kann man lernen wenn man ein junger link ist? Und wo...Von wen :) ...

9 Antworten Sieben Jahre später kleinesfuenkchen1964 am 02. Oktober 2016 um 12:03

Hallo, ich bin jetzt als Link um sieben Jahre gealtert weil ich in der Kathedrale war und die ...

3 Antworten welche tasten muß ich drücken um einen ... kleinesfuenkchen1964 am 20. September 2016 um 16:33

Für viele wird das zum lachen sein, aber ich habe ...

7 Antworten Zelda Ocarina of Time CommanderSKY1997 am 06. Juli 2016 um 23:50

Ich brauche dringend mal eure Hilfe, habe mir heute mal gedacht ich hole mir Zelda Ocarina of Titel, ...

3 Antworten Nochmal die Laubkerle betreffend line62 am 14. Juni 2016 um 11:10

Muss ich sie mit der Z Taste anvisieren? Was ist bitte die Taste für das Schild? Habe versucht wie ...

1 Antwort Wie bekomme ich die Laubkerle im Dekubaum kaputt? line62 am 14. Juni 2016 um 10:06

Im dekubaum muss ich Laubkerle kaputt machen, ich weiß das ich mit dem Schold die Dekonüsse zurück ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte The Legend of Zelda - Ocarina of Time jetzt! Bitte wähle die Platform: N64 Leser-Wertung: 96 %

1490 Bewertungen

zur Zelda Ocarina of Time