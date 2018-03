Fragen und Antworten zu Zelda Oracle of Ages

Fragen

keine Antworten Wie komme ich bei der zweiten Lava in Level 4 ... TeutonicDevil am 12. März 2015 um 00:27

In Level 4 komme ich bei der 2. Lava weiter wo ich ...

1 Antwort schild lv2 verloren philipp15 am 14. August 2013 um 19:09

hallo kann mir einer sagen ob man mehr als einmal den schild lv2 gekommen kann

keine Antworten Schwert Lavandie am 01. August 2013 um 14:03

Hi Leute ich habe bereits oos gespielt und hatte das Edelschwert dann habe ich das Passwort ...

2 Antworten Erstes Geheimnis raziel93 am 20. Juli 2013 um 16:10

Ich habe OoS durchgespielt und bin nun dabei in OoA alle Geheimnisse zu sammeln. Meine Frage ist ...

2 Antworten Wie Bekommt man gelöschter User am 14. Juni 2013 um 17:47

Das Floss den als ich im Haus von Chavel war war plötzlich als ich rausging der wächter von nayru ...

4 Antworten Was muss ich tun janikkeks am 10. Oktober 2012 um 20:27

Hey Leute ich habe eine frage Weiss einer was ich machen muss wen ich in der Vergangenheit bin und ...

1 Antwort Schnelle Hilfe, bitte Schlafender_Engel am 25. September 2012 um 18:46

Hey! Ich wollte nur mal so fragen ob jemand eine gute Seite kennt, wo es eine gute komplett-Lösung ...

1 Antwort seekarte mimiemilia am 29. August 2012 um 14:43

wo find ih die? danke schon mal

1 Antwort • die Flöten dark89lord am 19. August 2012 um 16:18

wie geht Rickys/Dimitris Flöte bekommen? Wenn ja, bitte Beschreibung wie man sie bekommt. BITTE ...

2 Antworten die Flöten dark89lord am 19. August 2012 um 15:37

wie geht Rickys/Dimitris Flöte bekommen? Wenn ja, bitte Beschreibung wie man sie bekommt.

2 Antworten geheimnisse Ranko am 15. August 2012 um 18:59

Wie bestimmt jeder weiß kann man ja per geheimnis besondere spielstände erststellen. einmal das mit ...

2 Antworten Problem in Jabu-Jabus Bauch. Pls Help krass-neh am 18. Juni 2012 um 17:47

Erster Raum links vom Eingang , ich kapiers einfach ned wie ich die vierte Ecke zu dem Auge links ...

keine Antworten quadrant in der mitte des: meer des sturms Link1113 am 19. Mai 2012 um 10:43

Wie komme ich in diesen quadrant?

3 Antworten Insel JoinsBend337 am 20. April 2012 um 15:59

ich bin au der insel mit den tokays... und wenn man da in die gegenwart reist muss man ja dem einen ...

1 Antwort Tier helfer oleeax am 10. März 2012 um 14:31

Hallo ich bin grad im 3ten level und will mir ein helfer holen weis arber nich wie! Weis es einer ...

