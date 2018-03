Fragen und Antworten zu Zelda Oracle of Season

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit The Legend of Zelda - Oracle of Seasons oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

1 Antwort Labrynna Geheinmis Mickey2511 am 28. Juni 2014 um 15:18

Ich habe das Spiel Oracla of Seasons einmal durchgespielt und habe ein Passwort bekommen. Leider ...

keine Antworten Geheimnisse Gamefan0187 am 26. April 2014 um 10:40

Hi Ich habe mir beide Teile im e-shop geholt aber meine frage ist: funktionieren die Geheimnisse ...

1 Antwort Midglidskarte für Horon-Shop Doob-yu am 22. Dezember 2013 um 22:07

Woher bekomme ich die?

1 Antwort Kaufen? Doob-yu am 04. November 2013 um 13:52

Hi Leute, ich möchte mir das Spiel im E Shop herunterladen, werde es auch tun. Gibt es eigentlich ...

3 Antworten Tiere bekommen? ComboPig am 18. August 2013 um 12:20

Wie bekommt man alle Tiere?

keine Antworten Von OoS zu OoA und wieder zurück Cyberschaf am 25. Juli 2013 um 20:22

Also habe zuerst OoS durchgespielt, dann OoA mit Geheimnis aus OoS durchgespielt und hab jetzt mit ...

1 Antwort Geheimnisse Mickey2511 am 21. Juni 2013 um 19:16

Ich habe gestern Onox besiegt und habe ein Geheimniss bzw. ein Code (glaube von Din) bekommen mit 20 ...

2 Antworten Das Gleiche? waulo am 31. Mai 2013 um 13:07

Ich wollte mal Fragen ob die beiden Spiele also The Legend of Zelda: Oracle of Ages und Seasons die ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte The Legend of Zelda - Oracle of Seasons jetzt! Bitte wähle die Platform: 3DS Leser-Wertung: 92 %

41 Bewertungen

zur Zelda Oracle of Season