Fragen und Antworten zu Zelda Phantom Hourglass

Fragen

1 Antwort Insel Melka - Statue drehen um Strahl zu lenken Irvik am 14. Oktober 2017 um 10:51

Guten Morgen, auf der Insel Melka gibt es doch eine Stelle, wo auf einem Stein steht, dass man ...

keine Antworten the legend of zelda phantom hourglass junilp am 26. Juli 2017 um 16:46

was soll man machen wen das michkro kapot ist

1 Antwort Kampf gegen bellamu = Der Iconbuton geht nicht! Saintycreeper am 09. April 2016 um 13:36

Ich bin gerade bei bellamu im Merrestempel habe denn icon button bekommen und versucht.Gestern habe ...

keine Antworten Wer kann mir helfen? Mahut am 05. März 2016 um 16:15

Hallo ich spiele zu ersten mal Zelda Phantom Hourglass auf meine WiiU Ich bin im Feuertempel wie ...

1 Antwort Brauche dringend Hilfe! deni12 am 19. Juli 2015 um 16:05

Ich hab 19 Lichtgeisttropfen von dem der Kraft,des Mutes und der weisheit,je einer pro sorte fehlt ...

1 Antwort DeSmuMe Mikrofon Einstellen SoWq_Heijo am 01. April 2015 um 10:50

Hi leute, ich spiele seit einigen tagen auf einen Emu PH. Bin an der stelle wo ich vor dem ...

1 Antwort Endgegner im Goronentemel - Bongoron MelliACWW am 30. Dezember 2014 um 16:34

Ich hab jetzt schon mehrere Versuche hinter mir, doch ich komme einfach nicht weiter. Man muss den ...

1 Antwort mistvieh vor moluda gamergirl123 am 30. Dezember 2014 um 12:50

Ich hab grade den sonnenschlüssel gefunden und will jetzt zu der insel moluda... aber dieses ...

2 Antworten Wie mach ich Purzelbaum? Johnmannes am 02. September 2014 um 18:23

In "The Legend of Zelda - Spirit Tracks" kann man einen Purzelbaum gegen zb. einen Baum machen damit ...

1 Antwort Schiffsteile Trikophalo am 26. August 2014 um 23:32

Wo finde ich die besten Schiffsteile (Goldene Teile?) Gibt es eine Tauschbörse wo man Schätze gegen ...

2 Antworten Falsches Zeichen auf der Tür? Trikophalo am 18. August 2014 um 22:18

Hey Leute, ich habe ein Problem Ich stehe bei der einen Tür, beim Tempel des Meereskönigs wo ich die ...

1 Antwort Goldener Boss auf namenloser Insel Danjka am 19. Juni 2014 um 13:10

Ich bin auf dieser neuentdeckten "namenlosen Insel ". Ich muss 4 Boing.Oings in der richtigen ...

1 Antwort Labyrinthinsel kitty13 am 30. Mai 2014 um 01:35

ich schaffe einfach das expertenlevel nicht und bräuchte evtl eine richtungsvorgabe hab mir die ...

1 Antwort wie komme ich weiter bei zelda phantom hourglass alina2323 am 25. Mai 2014 um 08:33

also ich war als letztes in so einem sand mit den würmern wo ich die 4 ausgegraben habe dann haben ...

