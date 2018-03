Fragen und Antworten zu Zelda Skyward Sword

Fragen

2 Antworten Neuauflagen geplant? Chibi-Lina am 04. März 2018 um 13:07

Weiß jemand zum Beispiel über Leaks, ob vielleicht für Switch auch noch eine Neuauflage dieses ...

keine Antworten Wie schaffe ich die Prüfung Tornadostoßen? Skysword am 26. Dezember 2017 um 18:10

Ich schaffe die Prüfung trotz vieler, sehr vieler Versuche nicht. Hat jemand einen Tipp oder wie ...

1 Antwort Wo finde ich Schattenfledermäuse? Prinzessin-Zeldaa am 07. Februar 2017 um 20:30

Hallo ihr Lieben, Ich bin auf der Suche nach Schattenfledermäusen, da ich Schattenkristalle farmen ...

1 Antwort Der Geheime Händler taucht nicht auf ? Metro95 am 06. Februar 2017 um 18:05

Ich bin wie beschrieben nachts mit der Lyra zur Wasserfall Höhle gegangen aber ich hab weder die ...

1 Antwort beim lehrer ne neue attake lernen Liliana21 am 20. Dezember 2016 um 15:47

hey zusammen. bin beim lehrer otis( oder wie der heisst) und der soll mir ne attake auf meinem vogel ...

1 Antwort bei welchem gegner bekommt man monsterklauen? Gamer9807 am 09. November 2016 um 19:11

Ich hab vergessen bei welchem gegner man die Monsterklauen bekommt

2 Antworten Sandgaleone Türmechanismus klappt nicht! Bug? Peppi44 am 28. Juni 2016 um 13:00

Hallo Leute :) Da mir letztens endlich ein guter bekannter meinen spielstand lösen konnte (hatte ...

1 Antwort Bug auf der Kürbisinsel!? Seraina am 28. März 2016 um 12:21

Hallo zusammen:) Ich habe ein Problem mit dem Herzteil auf der Kürbisinsel. Das liegt ja auf dem ...

2 Antworten Nunchuk Problem -Amira- am 05. Februar 2016 um 12:56

Es ist zwar keine Frage zum Spiel an sich, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen. Ich hab ...

2 Antworten Wer kann mir weiter helfen Zeldafreaky123 am 03. September 2015 um 02:44

Ich habe da mal eine frage nämlich das ich beim todbringer bin aber kein schild mehr habe und will ...

5 Antworten Warum ist das Spiel so teuer geworden? Lohnt es ... cubaner9 am 15. August 2015 um 14:00

Hallo, ich denke darüber nach mir nächsten Monat ...

1 Antwort Komme nicht weiter wegen Game Over bei Stimme des ... charlie0909 am 10. August 2015 um 01:57

Bin grad bei Stimme des Feuerdrachen beim Vulkan ...

1 Antwort Der Gorgone Tief im Wald HerobrineZockt am 21. Juli 2015 um 08:49

Wie kommt man, wenn man bei "Tief im Wald" ist, zu dem Gorgonen?

2 Antworten Paraschal fliegen HM07 am 11. Mai 2015 um 23:15

Wie zur hölle steuer ich den fall weil ich entweder immer direkt vor dieser Plattform lande oder ...

