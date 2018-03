Fragen und Antworten zu Zelda Spirit Tracks

Du hast ein Problem mit The Legend of Zelda - Spirit Tracks oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

1 Antwort Turm der Götter Stock 18 Mitte Linkes Auge ... chrisdi91 am 15. Februar 2017 um 10:32

Im 18. Stock im Turm der Götter befinden sich ...

1 Antwort spul - lied der erneuerung Liliana21 am 15. Juni 2016 um 18:26

hey zusammen. bin bei spul und kriege das lied nicht hin. könnt ihr mir tipps/ tricks nennen wie ...

keine Antworten Brauche Hilfe bei The Legend Of Zelda - Spirit ... SosoChanTV am 18. Dezember 2015 um 08:28

Also, ich befinde mich momentan im Turm der Götter ...

keine Antworten 3. Schlüssel im Turm der Götter nach dem ... flower2000 am 19. September 2015 um 20:56

So ziemlich am Ende des Spiels muss man im Turm ...

1 Antwort Finsterniskristallmissionghoma julianlp am 03. August 2015 um 17:34

Hallo zsm. Ich bin gerade dabei die Quest von Linebeck zu machen. Bisher habe ich zwar schon ein ...

2 Antworten Verdammter Feuerschrein Geheimes-A am 01. August 2015 um 09:09

Ich glaube ihr wisst meine Frage aber an die die es nicht wissen. Ich bin beim Feuerschrein und ich ...

2 Antworten flöte spielen (weise ) leicht gemacht Paladin1993 am 01. Mai 2015 um 22:47

wenn ihr bei einem weisen ein duett spielen müsst geht es ganz leicht indem ihr auf übung geht die ...

1 Antwort süßzug Sarah14502 am 28. März 2015 um 16:45

Weiß jemand wie man ihn bekommt Danke im voraus :-)

3 Antworten Wie komme ich wieder bei Riesenkarabäus. Gitare am 19. März 2015 um 15:10

Ich kann pusten wie ich will er geht nicht kaputt.Schalte den gelben Strahl ein aber es geht nichts. ...

1 Antwort Ein blödes Problem :( MoonightMC am 17. Februar 2015 um 15:58

Ich habe bei spirit tracks auf einer alten speicherung weitergespielt und muss in der 3. etage des ...

keine Antworten Goldlock! Spasina am 08. Februar 2015 um 10:48

Ich kriege die Gold Log einfach nicht frei kann mir jemand helfen.

2 Antworten Feuerschrein Checker_Tobi am 04. November 2014 um 17:55

Ich komm bei dem Feuerschrein hinter dem Goronendorf nicht weiter man steht da ja bei 8 dieser ...

4 Antworten Delok und die Flöte Tiggrem am 28. Oktober 2014 um 08:23

Mal eine Frage. Wenn man während dem Kampf gegen Delok Zeldas Wiegenlied oder wie es in ST auch ...

1 Antwort meeresschrein xXLillyXx13 am 14. Oktober 2014 um 16:21

Hey ich probiere schon ne ganze weile das flötenspie im Meeresschrein und ich krieg des einfach ...

