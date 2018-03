Fragen und Antworten zu Zelda Twilight Princess

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit The Legend of Zelda - Twilight Princess oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Goronen-Sumo Herby53 am 14. Februar 2018 um 18:05

Hallo, ich hänge an dem Goronen-Häuptling fest, mit dem ich Sumo machen soll. Er haut mich immer aus ...

1 Antwort Die Goronenmine WrestleGamingQueen am 12. Januar 2018 um 16:09

Hey Es Ist so ich habe bei der Mine eine Wand Gefunden und ich wollte wissen was man da machen muss

1 Antwort Beim Waldschrein später noch Truhen holen? Nyxxx am 12. Oktober 2017 um 21:32

Hallo ^^ ich wollte wissen wie man beim Waldschrein die Truhen holen kann nachdem man ihn schon ...

1 Antwort Wie fülle ich den das schon gekaufte Öl in die ... 20marie-isabel03 am 07. Oktober 2017 um 16:59

Ich bin jetzt beim Schrein und muss das ...

1 Antwort Lampe ist weg, was nun? AdyD am 26. Juli 2017 um 16:30

Nachdem der Affe im Wald mein Öl aufgebraucht hat, habe ich die Lampe wieder eingesammelt. Nun bin ...

2 Antworten Cheats? ukGirl89 am 19. Juli 2017 um 11:00

Hallo zusammen, ich denke, dass ih die Antwort auf meine Frage bereits kenne, aber ich frage lieber ...

1 Antwort Angel ist im Inventar nicht sichtbar Gechset am 21. März 2017 um 01:05

Hallo zusammen. Keine Ahnung, ob mir das hier noch einer beantworten kann aber...ich habe das Spiel ...

1 Antwort Hyrulegrundel im Angelteich weiskiry am 18. März 2017 um 14:38

Ich fange und finde keine Hyrulegrundel im Angelteich am Oberlauf des Zora-Flußes. Meine damit vom ...

1 Antwort Kann ich überhaupt noch weiterkommen? Twilight123 am 03. Januar 2017 um 16:58

Als man den Strahlentau in Ranelle beendet hatte, musste man doch den Zora Prinzen in sicherheit ...

1 Antwort Boss im seeschrein nicht gefunden mops2016 am 11. Dezember 2016 um 11:53

Ich bin an der stelle, wo im seeschrein der boss an der decke hängen soll, der ist aber nicht da. ...

2 Antworten Strahlentau - Ranelle _sweetcupcakes_ am 30. September 2016 um 17:20

Hallo, Ich bin gerade in Ranelle auf Schattenkäfer Suche und habe eigentlich schon alle. Nur einen ...

1 Antwort Bodenlose Geldbörse und Wolf Amiibo xInazumaX am 15. September 2016 um 19:16

Also ich habe folgendes Problem: Wenn ich den Wolf-Link Amiibo auf mein Gamepad halte staht da dass ...

1 Antwort Zelda Twilight Princess HD Herzteil von Maro in ... Markus24_HD am 10. September 2016 um 23:31

Hi, ich habe da mal eine Frage... Man sollte ja ...

3 Antworten Angeln nici_chan am 20. Juli 2016 um 17:53

Hallo Leute, könnt ihr mir sagen wie ich angeln kann? Damit der Fisch auch mitkommt? Danke schon ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte The Legend of Zelda - Twilight Princess jetzt! Bitte wähle die Platform: Wii U

Wii

GC Leser-Wertung: 93 %

3026 Bewertungen

zur Zelda Twilight Princess