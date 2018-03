Fragen und Antworten zu Zelda Wind Waker

Fragen

1 Antwort Auf Drakonia zwei Bomben in die Vasen zweier ... ChrisHeu am 03. Januar 2018 um 20:28

Bevor ich in den ersten Dungeon komme, muss ich ...

keine Antworten Ich komme nicht weiter bei Turm der Götter Mucky1306 am 08. Oktober 2017 um 13:07

Hallo zusammen ich komme nicht weiter bei Turm der Götter an der Stelle wo ich mit dem Blatt über ...

2 Antworten Blöder Bug? LordNero am 06. August 2017 um 18:00

Nach dem ersten Dungen (Drakonia) gehe ich zum Boot. Dieses sagt ich soll Nordwind machen und dazu ...

2 Antworten Melodie des Puppenspielers ! tigerlilly2013 am 26. Juli 2017 um 17:13

Ich stehe gerade vor der Tafel, das Problem ich habe nur drei Felder habe ich im Laufe der ...

1 Antwort Hyrule 2 Ritter komme nicht weiter. mike2016 am 03. September 2016 um 17:43

Also ich komme im Tempel bei den Göttern nicht weiter,hänge be den 2 Rittern fest, habe zu wenig ...

1 Antwort Siebenmeilen-Segel X_Fighter am 26. August 2016 um 12:31

Muss man erst alle anderen Gegenstände bei der Auktion erworben haben bis das Siebenmeilen-Segel ...

1 Antwort Piratenschiff Bibi-alex am 23. März 2016 um 20:16

Das Passwort lautet bei mir auf deck aber der nimmt es nicht an warum bin echt verzweifelt Hilfe ...

1 Antwort Brauche Hilfe... nici_chan am 16. März 2016 um 08:45

Ich bin grad auf der Suche nach den 8 Triforce. Und ich brauche nur noch einen. Aber ich muss zuerst ...

3 Antworten Hilfe nici_chan am 08. März 2016 um 15:04

Hallo Leute, ich komme einfach nicht mehr weiter: ich muss gerade eine Seereise machen, aber ich ...

1 Antwort Problem beim Seilklettern DoubleFighter am 10. Januar 2016 um 11:50

Nach dem Sieg über den Puppenspieler, muss man an dem roten Seil hoch klettern. Ich kann aber nich ...

1 Antwort Legendäre Lichtbilder jessi0800 am 06. Dezember 2015 um 18:17

Man kann ja beim Fotomeister legendäre Lichtbilder kaufen um die Galerie zu vervollständigen. Kann ...

2 Antworten Feuerwurm im Drako klaa-Hex am 31. Oktober 2015 um 12:50

Hallo, jetzt habe ich mich durch alle Seiten gewühlt und festgestellt, das meine Frage noch nicht ...

2 Antworten ALLE Schatzkarten?!? Ramon2080 am 03. Oktober 2015 um 13:07

Hallo. Ich habe vor Wind Waker HD wieder zu 100% durchzu spielen habe aber leider keine Ahnung wo ...

keine Antworten 100% was beachten? ZeroSchatten am 12. August 2015 um 00:42

Einen wunderschönen guten tag <: Ich hab vor Wind Waker demnächst zu 100% durchzuspielen, an sich ...

1 Antwort speichern legomaennchen am 29. Juli 2015 um 17:54

hallö ich habe vor, wind waker gc (ist zwar die collectorbox mit oot und oot master quest, das spiel ...

