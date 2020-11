4 Fantasy-Welten, in die du diesen Herbst unbedingt eintauchen musst

2. Die dunklen Lande

Hörst du dir „Die dunklen Lande“ von Markus Heitz an, so tauchst du ein in die Welt des Dreißigjährigen Krieges. Und da ging es, wie der Titel bereits anklingen lässt, dunkel zu. Hauptfigur Aenlin Kane begibt sich auf eine Reise nach Hamburg, um dem Erbe ihres berühmten Vaters Solomon Kane auf die Spur zu kommen. Doch dies verläuft nicht ohne Komplikationen. Sie gerät mitten in die Wirren des blutigen Krieges und leistet einem Auftrag der West-Indischen Compagnie Folge: Eine zusammengewürfelte Truppe soll sich auf riskante Weise in den Süden Deutschlands durchschlagen, und zwar bis nach Bamberg, wo grausamste Hexenprozesse stattfinden und unzählige Scheiterhaufen brennen. Damit nicht genug: Es gibt finstere Mächte wie Dämonen, die die Wirren des Krieges zu ihrem Vorteil nutzen. Und auch der Anführer der Truppe, Nicolas, birgt ein düsteres Geheimnis …