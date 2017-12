Das tägliche Programm

Die von mir genannten Monster sind in der Lage, im Cairos Dungeon das „Riesen UG10 (GB10)“ zu absolvieren. Das ist absolut essenziell, da ihr in diesem Abschnitt unter anderem 6-Sterne-Runen farmen könnt. Es ist also äußerst wichtig, so schnell wie möglich eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, die dieser Herausforderung gewachsen ist. Jeder Einsteiger sollte außerdem seine „Täglichen Missionen“ meistern und sich den Zusatzaufgaben widmen, die sich hinter dem Event-Button verbergen. Auf diese Weise erhaltet ihr Kristalle, Mystische Rollen und andere Belohnungen, die euch sonst durch die Lappen gehen würden. Im PvP-Bereich (Arena) sind wiederum die täglichen Arena-Einladungen Pflicht. Schließlich könnt ihr hier Ehrenpunkte sammeln, die sich wiederum im Ehrenshop gegen das „Heiligtum der Energie“ und die „Mysteriöse Pflanze“ eintauschen lassen. Dabei handelt es sich um Objekte, die es euch ermöglichen, standardmäßig mehr Energie zu speichern. Kurz: Es lohnt sich, diese Objekte auch so schnell wie möglich auf Maximum zu leveln.