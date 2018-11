Coca-Cola FIFA 19 eCup – so qualifiziert ihr euch für das Mega-Turnier

Mit 260 Millionen verkauften Exemplaren ist die FIFA-Serie das mit Abstand erfolgreichste Sport-Game-Franchise der Welt – und wird auch in der eSports-Szene immer bedeutender.

Beim Coca-Cola FIFA 19 eCup wird im kommenden Frühjahr ermittelt, wer der beste FIFA-Einzelspieler Österreichs ist. Im Rahmen von vier hochdotierten Online-Qualifikationsturnieren könnt ihr eins von acht Starter-Tickets für das Offline-Finale ergattern, das im April als Teil des Electronic Sports Festivals 2019 stattfinden wird. Meldet euch jetzt an, um hohe Preisgelder abzuräumen, coole Sachpreise zu gewinnen und zur FIFA-Elite des Landes aufzusteigen.

Dank mehr als 6.000 Besuchern, tausenden Zuschauern im Live-Stream und einer legendären LAN-Party hat sich das ESF – Electronic Sports Festival im vergangenen Jahr als eSports-Event der Extraklasse etabliert. 2019 setzen die Veranstalter noch einen drauf: Gemeinsam mit Coca-Cola integrieren sie Österreichs größtes FIFA 19 Einzelspieler Turnier in das ESF. Beim Coca-Cola FIFA 19 eCup treten die acht besten e-Kicker gegeneinander an und spielen um ein Preisgeld von insgesamt 7.000 Euro.

Auch ihr könnt zu nationalen FIFA-Stars aufsteigen und an einem der vier Online-Qualifier teilnehmen, die am 24. November 2018 sowie am 26. Januar, 16. Februar und 16. März 2019 ausgetragen werden. Wenn ihr den spannenden KO-Modus übersteht und Erster oder Zweiter eines Qualifikationsturniers werdet, gewinnt ihr 700, bzw. 500 Euro, ein cooles Coca-Cola Care-Package und einen der acht Startplätze für die Finalrunde des Coca-Cola FIFA 19 eCups am 6. April 2019.

Auf dem ESF 2019 werdet ihr dann übrigens alle namhaften Größen der österreichischen FIFA-Community antreffen, die mit ihrem geballten Fachwissen die Finals kommentieren und analysieren. Ihr glaubt, ihr habt das Zeug dazu, euch auf dem ESF mit den besten FIFA-Zockern der Nation zu messen? Dann meldet euch jetzt kostenlos an. Alle Informationen und Teilnahmebedingungen findet ihr hier.