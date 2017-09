Die Evolution von Summoners War: Sky Arena

Während die Spieler daran arbeiteten, die neue Level-Grenze zu erreichen, feilten Com2Us an einem weiteren Meilenstein namens „Welt-Arena“. Diese wurde am 17. März 2017 eröffnet und erlaubt es Spielern aus der ganzen Welt in Live-Gefechten gegeneinander anzutreten. Viele Fans bezeichnen diesen Modus als das wichtigste Element von Summoners War: Sky Arena. Schließlich könnt ihr eure Fähigkeiten nicht nur in Freundschaftsspielen messen, sondern auch in Ranglistenkämpfen. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann an die Spitze der Welt?

Ihr seht also, dass die Macher von Summoners War ständig an Verbesserungen und Erweiterungen arbeiten, damit selbst Vielspieler immer wieder etwas Neues erleben. Aktuell bereiten sich die Beschwörerveteranen höchstwahrscheinlich aufs Welt-Arena-Championship vor, um sich in mehreren Ausscheidungsrunden für die Teilnahme am großen Finale in den USA zu qualifizieren.