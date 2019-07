Gewinnspiel: Wir verlosen eine Nintendo Switch inklusive Dragon Quest Builders 2

Seit nunmehr 13 Jahren dauern die Bauarbeiten am Flughafen BER an – ein Ende ist nicht in Sicht. Das würde in der Welt von Dragon Quest Builders 2 niemals passieren. Denn hier könnt ihr alleine oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden jedes noch so größenwahnsinnige Bauprojekt fertigstellen ohne euch mit lästigen Brandschutzbestimmungen herumzuärgern.

Zum Launch verlosen wir eine Nintendo Switch plus ein Exemplar des sympathischen Mix aus Open World-Bausimulation und japanischen Rollenspiel.

Die Bauindustrie auf dem Eiland des Erwachens boomt. Ein Chaos-Kult namens „Kinder von Hargon“ hat nämlich fast die gesamte Zivilisation dem Erdboden gleichgemacht und die Auftragslage für euren individuell designten Protagonisten brummt in Zeiten des Wiederaufbaus.

Gemeinsam mit eurem treuen Gesellen Malroth sammelt ihr in Dragon Quest Builders 2 Materialien, craftet Werkzeuge und sucht nach Schätzen, um eure Großprojekte auch finanzieren zu können. Weil das Spiel in einem Fantasy-Setting spielt, müsst ihr eure Baustellen nicht vor Mafiosi beschützen, sondern haufenweise Monster plattmachen.

Im neuen Teil könnt ihr in der riesigen, frei zugänglichen Open World übrigens erstmals auch unter Wasser und über den Wolken bauen und die praktische Fast Travel-Funktion nutzen, um auf jeder eurer Baustellen jederzeit nach dem Rechten zu schauen.

Wenn ihr eine Auszeit vom Errichten von Monumenten braucht, könnt ihr auch Gemüse anbauen, Dungeons erkunden oder euch um die Inneneinrichtung eurer Schlösser kümmern. Dabei habt ihr die Wahl, ob ihr euch allein ins Abenteuer stürzt oder dem Inselreich gemeinsam mit Freunden wieder zu alter Blüte verhelft – sowohl online als auch im Couch-Koop.

So könnt ihr eine Nintendo Switch inklusive Dragon Quest Builders 2 gewinnen:

Schreibt uns einfach eine E-Mail an nintendo@spieletipps.de mit dem Betreff „Dragon Quest“ und beantwortet uns folgende Frage:

Wie heißt der Chaos-Kult, der das Eiland des Erwachens fast vollständig zerstört hat?

Teilt uns in der Mail bitte auch eure Postanschrift mit, damit wir euch im Falle eines Gewinns den Preis auch zukommen lassen können. Teilnahme-Mails mit unvollständigen Angaben scheiden leider aus. Einsendeschluss ist der 21. Juli 2019 um Mitternacht. Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern ausgelost und bis spätestens 26. Juli 2019 über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.