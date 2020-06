Gewinne eine von drei riesigen Spielesammlungen für die Switch

Wäre es nicht toll, wenn es für Nintendos Switch eine große Sammlung aller möglichen Brettspiele aus der ganzen Welt gäbe? Zum Beispiel mit Schach, Mühle, Backgammon und ganz vielen mehr. Ergänzt vielleicht sogar noch von Billard, Darts und Bowling? Da haben wir gleich zwei gute Nachrichten: Gibt es – und könnt ihr hier gewinnen!

Mit „51 Worldwide Games“ bringt Nintendo am 5. Juni eine riesige Spielesammlung auf die Switch, die ihr alleine, zu zweit auf einer Konsole oder im Multiplayer mit bis zu vier Spielern direkt vor Ort ober über das Internet erleben könnt.

Das Beste: „51 Worldwide Games“ beinhaltet nicht nur Brettspielklassiker aus aller Welt – von Schach über Halma und Dame bis zu Mensch ärgere Dich nicht – sondern auch diverse „Kneipen-“ und Spiehallenspiele, wie zum Beispiel Billard, Air Hockey oder Tischkicker. Letztere werden teilweise mit den Joy-Con gesteuert und erfordern so tatsächlich körperlichen Einsatz; ganz so wie in der Realität eben.

Und sogar „Spielzeug“, an das sich einige von uns vielleicht noch aus dem eigenen Kinderzimmer erinnern, wird in „51 Worldwide Games“ simuliert – und zwar in Form von diversen sogenannten Mini-Spielen, wie Mini-Boxen, Mini-Baseball oder einer richtigen Mini-Autorennbahn …

Egal ob Arcade- oder Brettspiel: Alle Spielfelder und Figuren sind liebevoll animiert und versprühen so richtig plastisches Flair – besonders hat es uns die Mario-Edition der Spielkarten gefallen, die ihr im Übersichtsvideo ganz oben bei 5:31 Min sehen könnt.